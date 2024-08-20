В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически

«До 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы (при условии, что родитель не получает выплату за уход), имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Таким гражданам нужно было подавать заявление на оформление выплаты. С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — сказал Чаплин.
При этом, по его словам, остаются без изменений выплата в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.
«Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты, облегчая жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает», — подчеркнул депутат.