В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически

«Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты, облегчая жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает», — подчеркнул депутат.