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Треть всех новых покупок квартир в столице приходится на Новую Москву

Согласно данным Управления Росреестра по Москве за июль 2024 года, Новая Москва стала лидером по спросу на новостройки. В этом округе было зарегистрировано 3700 ДДУ, что составляет 32,9% от общего числа сделок.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Высокие результаты Новая Москва показывает с апреля 2023 года. До 2022 года Росреестр не вел статистику по округам.

На втором месте по спросу на новое жилье в Москве — Западный административный округ, где было заключено 1500 ДДУ. На третьем месте — Южный административный округ.

За семь месяцев 2024 года в Новой Москве заключено 23 800 ДДУ, что составляет 29,7% от всех регистраций в Москве.

Высокий спрос на новостройки в Новой Москве обусловлен уровнем цен. Средняя цена квадратного метра в новостройках района составляет 267,8 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в Старой Москве.

Прогнозируется, что спрос на новостройки в Новой Москве может вырасти из-за отмены льготной ипотеки и высоких ставок по ипотечным кредитам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».