Треть всех новых покупок квартир в столице приходится на Новую Москву

Высокие результаты Новая Москва показывает с апреля 2023 года. До 2022 года Росреестр не вел статистику по округам.
На втором месте по спросу на новое жилье в Москве — Западный административный округ, где было заключено 1500 ДДУ. На третьем месте — Южный административный округ.
За семь месяцев 2024 года в Новой Москве заключено 23 800 ДДУ, что составляет 29,7% от всех регистраций в Москве.
Высокий спрос на новостройки в Новой Москве обусловлен уровнем цен. Средняя цена квадратного метра в новостройках района составляет 267,8 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в Старой Москве.
Прогнозируется, что спрос на новостройки в Новой Москве может вырасти из-за отмены льготной ипотеки и высоких ставок по ипотечным кредитам.
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