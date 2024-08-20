Нефть. Страх деэскалации, китайский импорт и DXY

Поддержку черному золоту может оказать продолжающийся спуск вниз индекса доллара DXY. Сегодня влияние на котировки также окажет прогноз Американского института нефти о недельной динамике запасов нефти в стране.
Новостной фон
• Израиль принял предложение США по урегулированию ситуации в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также согласился направить переговорщиков на саммит в Каире на этой неделе.
• Народный банк Китая оставил базовые ставки по кредитам без изменений.
• Импорт нефти в Китай из России, поставщика № 1, в июле упал на 7,4% г/г. Общий объем импорта нефти упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Поставки со стороны Саудовской Аравии, второго крупнейшего поставщика на китайском рынке, выросли на 13% г/г. На 60,5% г/г выросли поставки из Малайзии.
• Рекордный объем импорта Китаем нефти из Малайзии связан с возобновлением спроса на иранскую нефть. Китайский импорт нефти из Малайзии в три раза превышает производственные возможности этой страны. Все дело в том, что воды Малайзии являются хабом для перевалки нефти из Ирана, которая в прошлом месяце предлагалась со скидкой в $6 к ICE Brent. Для сравнения: сопоставимая по качеству нефть из России предлагалась со скидкой в $1.
• За неделю, закончившуюся 13 августа, хедж-фонды и другие управляющие приобрели фьючерсных и опционных контрактов на нефть на сумму, эквивалентную 74 миллионам баррелей. Большая часть покупок была связана с выкупом предыдущих медвежьих коротких позиций, а не с созданием новых бычьих длинных позиций.
• Активность слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли США в прошлом году выросла на 57%. Согласно прогнозу, Ernst & Young, в текущем и следующем годах тенденция на консолидацию сектора продолжится.
• Добыча на ливийском месторождении Шарара выросла до 85 000 баррелей в сутки. Приостановка произошла 7 августа из-за протестов. Мощность добычи до данного события оценивалась в 300 000 баррелей в сутки.
• Нигер возобновляет экспорт нефти через Бенин.
• APA, компания по разведке и добыче нефти со штаб-квартирой в Хьюстоне, ожидает, что мировой спрос на нефть продолжит расти в ближайшие годы. При этом рост добычи в США может замедлится. В таком случае динамика рынка будет зависеть от резервных мощностей ОПЕК.
Фьючерсы на природный газ в США в очередной раз пытаются пробить зону сопротивления на $2,243−2,276 за MMBtu.
По данным Reuters, хедж-фонды и другие управляющие за неделю, закончившуюся 13 августа, практически не изменили свою в целом нейтральную позицию по американскому природному газу. Фонды держали чистую длинную позицию в размере 352 млрд кубических футов, практически не изменившуюся за три недели. Запасы в хранилищах все еще остаются высокими, однако производство падает. Профицит постепенно сокращается и будет полностью ликвидирован до конца зимы 2024/25 года.
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