Нефть. Страх деэскалации, китайский импорт и DXY

• Рекордный объем импорта Китаем нефти из Малайзии связан с возобновлением спроса на иранскую нефть. Китайский импорт нефти из Малайзии в три раза превышает производственные возможности этой страны. Все дело в том, что воды Малайзии являются хабом для перевалки нефти из Ирана, которая в прошлом месяце предлагалась со скидкой в $6 к ICE Brent. Для сравнения: сопоставимая по качеству нефть из России предлагалась со скидкой в $1.