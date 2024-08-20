«Циан. Аналитика»: съемные квартиры в РФ начали дорожать быстрее в августе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир в крупных городах России увеличилась на 7,4 — 7,9% в течение августа, что превысило темп месячного удорожания августа 2023 года. Такой вывод сделали в «Циан. Аналитика» по итогам исследования рынка.
Аналитики платформы изучили средние ставки аренды одно- и двухкомнатных квартир и объем предложения всех квартир в городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях, кроме объявлений премиального сегмента.
«На рынке аренды активный сезон, ставки продолжают увеличиваться, причем за последние 30 дней рост усилился. “Однушки” в среднем по анализируемым локациям стали сдаваться дороже на 7,9%, “двушки” — на 7,4%. Это выше прироста за предыдущий отрезок аналогичной длительности (тогда +2,3% и 2,6%) и выше прироста год назад (тогда +4,7% и +6,6%)», — говорится в сообщении.
Стоимость съема однокомнатных квартир в проанализированных городах год к году в августе 2023 года выросла в среднем на 29,6%, двухкомнатных — на 25,7%. Средняя ставка однокомнатного лота достигла 28 тыс. рублей в месяц, двухкомнатного — 40,2 тыс. рублей в месяц. Рост цен в августе произошел во всех городах, кроме Владивостока и Хабаровска, отметили в «Циане».
Помимо сезонных факторов стоимость аренды увеличивалась из-за высоких ставок на ипотеку на вторичном рынке, завершения программы «Льготной ипотеки на новостройки» и изменения условий «Семейной» и IT-ипотек, поясняется в исследовании. Это «способствовало частичному перетоку на рынок аренды несостоявшихся покупателей». Также в РФ продолжают возвращаться релоканты, что увеличивает спрос на съемное жилье.