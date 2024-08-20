«Циан. Аналитика»: съемные квартиры в РФ начали дорожать быстрее в августе

Стоимость съема однокомнатных квартир в проанализированных городах год к году в августе 2023 года выросла в среднем на 29,6%, двухкомнатных — на 25,7%. Средняя ставка однокомнатного лота достигла 28 тыс. рублей в месяц, двухкомнатного — 40,2 тыс. рублей в месяц. Рост цен в августе произошел во всех городах, кроме Владивостока и Хабаровска, отметили в «Циане».