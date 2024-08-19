В ВТБ спрогнозировали рекордные накопления россиян на банковских счетах

Согласно результатам опроса, 27% россиян рассказали, что им хватит накоплений на один-два месяца, каждый пятый (21%) — на один месяц, каждый шестой (17%) сможет прожить без дохода менее одной недели. Наибольшие накопления имеют 12% россиян — им хватит сбережений на полгода и больше, 15% — от трех до шести месяцев.