В ВТБ спрогнозировали рекордные накопления россиян на банковских счетах

В ВТБ ожидают, что объем рынка рублевых пассивов в августе может достичь ₽48,2 трлн, а к концу года — ₽51,9 трлн. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами, рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. «Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже восемь месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам. Наш рублевый портфель пассивов уже превысил ₽8 трлн, прогнозируем, что к концу 2026 года реализуем стратегическую цель — увеличим объем рублевых пассивов до ₽11 трлн», — добавил топ-менеджер.
По оценке Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде августа составила 17,28% годовых.
На 19 августа средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,09% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 16 августа, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 16,38%;
- на шесть месяцев — 17,31%;
- на год — 16,46%.
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился за первое полугодие 2024 года на 13,5% — почти до ₽68 трлн. Это максимальный рост за последние годы, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2024 года».
При этом объем срочных вкладов физлиц вырос на 10,6% — до ₽49,4 трлн, а наибольший рост показали вклады в диапазоне от ₽3 млн до ₽10 млн — на 16,4% по сумме и на 22,4% по количеству вкладчиков. Средний размер вклада на 1 июля 2024 года составил ₽338 тыс.
О наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, заявили 27% россиян, что на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».
Согласно результатам опроса, 27% россиян рассказали, что им хватит накоплений на один-два месяца, каждый пятый (21%) — на один месяц, каждый шестой (17%) сможет прожить без дохода менее одной недели. Наибольшие накопления имеют 12% россиян — им хватит сбережений на полгода и больше, 15% — от трех до шести месяцев.
НАФИ провел опрос в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России. Выборка построена на данных статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.