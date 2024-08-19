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Нефть и газ. События предстоящей недели

Нефть марки Brent выглядит технически слабо. Котировки вновь опустились ниже $80 за баррель. Основная причина — переговоры о прекращении огня в Газе, стартовавшие на прошлой неделе, могут привести к нормализации ситуации на Ближнем Востоке и снизить геополитическую риск-премию в нефти, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

На другой чаше весов — ожидания рынка по смягчению денежно-кредитной политики США. На этой неделе ожидаются многочисленные выступления представителей ФРС, включая выступление Джером Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Индекс доллара DXY уже отыгрывает вероятное снижение ставок ФРС, рисуя огромную «Голову и плечи», что в среднесрочной перспективе позитивно для цен всех сырьевых товаров, включая нефть.

События недели, которые будут оказывать влияние на Brent:

20/08 — Решение НБК по ставке; данные о запасах нефти в США от API.

21/08 — Официальные данные о запасах нефти в США от EIA; публикация протоколов FOMC.

22/08 — Симпозиум в Джексон-Хоуле; индексы деловой активности США за август.

23/08 — Выступление Джерома Пауэлла.

Новостной фон

∙ Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в воскресенье в рамках очередного раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

∙ Китай и Саудовская Аравия стали крупнейшими покупателями российского мазута в июле

∙ Американские бурильщики сокращают количество нефтяных и газовых установок — сообщает энергетическая сервисная компания Baker Hughes. Число буровых установок является ранним индикатором будущей добычи.. Общее количество буровых установок сейчас на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина снижения — падение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, погашение долгов. При этом сланцевые компании продолжают наращивать производство, используя меньшее число установок.

∙ Турция планирует начать поиски нефти у берегов Сомали.

Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже 20-дневной скользящей средней ($2,171 за MMBtu).

Прогнозируется, что более мягкая погода на северо-востоке США на неделе, начинающейся 19 августа, приведет к снижению регионального спроса на газовую электроэнергию до самого низкого уровня с конца июня, что может стать причиной снижения цен на газ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»