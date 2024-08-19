Нефть и газ. События предстоящей недели

На другой чаше весов — ожидания рынка по смягчению денежно-кредитной политики США. На этой неделе ожидаются многочисленные выступления представителей ФРС, включая выступление Джером Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Индекс доллара DXY уже отыгрывает вероятное снижение ставок ФРС, рисуя огромную «Голову и плечи», что в среднесрочной перспективе позитивно для цен всех сырьевых товаров, включая нефть.
События недели, которые будут оказывать влияние на Brent:
20/08 — Решение НБК по ставке; данные о запасах нефти в США от API.
21/08 — Официальные данные о запасах нефти в США от EIA; публикация протоколов FOMC.
22/08 — Симпозиум в Джексон-Хоуле; индексы деловой активности США за август.
23/08 — Выступление Джерома Пауэлла.
Новостной фон
∙ Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в воскресенье в рамках очередного раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
∙ Китай и Саудовская Аравия стали крупнейшими покупателями российского мазута в июле
∙ Американские бурильщики сокращают количество нефтяных и газовых установок — сообщает энергетическая сервисная компания Baker Hughes. Число буровых установок является ранним индикатором будущей добычи.. Общее количество буровых установок сейчас на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина снижения — падение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, погашение долгов. При этом сланцевые компании продолжают наращивать производство, используя меньшее число установок.
∙ Турция планирует начать поиски нефти у берегов Сомали.
Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже 20-дневной скользящей средней ($2,171 за MMBtu).
Прогнозируется, что более мягкая погода на северо-востоке США на неделе, начинающейся 19 августа, приведет к снижению регионального спроса на газовую электроэнергию до самого низкого уровня с конца июня, что может стать причиной снижения цен на газ.
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