Эксперты оценили шансы на прекращение «слепого следования» санкциям США

Казахстан находится в очень сложной ситуации, маневрируя между Россией и Западом, рассуждает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. «С одной стороны, они глубоко интегрированы с американцами через инвестпроекты по нефти, урану, сельскому хозяйству, у них очень глубокая степень взаимодействия с США. С другой стороны, Казахстан — член ЕАЭС, дружественное государство, сосед России с большой общей культурой. И ему, конечно, от этой драки, которая сейчас происходит, очень тяжело», — отмечает он. Дунаев сравнивает Казахстан с человеком, у которого со скандалом разводятся друзья: он хочет продолжить дружить с обоими, а от него ждут, что он выберет чью-то сторону.