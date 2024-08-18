Юрист научила, как стать владельцем заброшенного дома

По ее словам, есть несколько способов:
1. Найти владельца заброшенной недвижимости и выкупить у него объект.
Когда речь идет о пустующих домах, найти собственника бывает не всегда просто. Для этого можно обратиться в администрацию поселения, где находится объект, или к председателю садового товарищества. Если собственника удалось найти, и он готов продать недвижимость, сделка оформляется по договору купли-продажи. Как правило, есть шанс приобрести такие объекты ниже рыночной цены, но все будет зависеть от переговоров с собственником, объясняет юрист.
2. Если владельца заброшенного дома не удалось установить, можно обратиться в муниципалитет для того, чтобы он внес сведения о бесхозном объекте в Росреестр.
По словам Гусятниковой, это небыстрый процесс, он может занимать больше года и потребует последующего обращения в суд для того, чтобы он признал собственником объекта муниципалитет. Только после этого можно будет выкупить недвижимость у муниципальных властей или взять ее в аренду.
3. Приобрести на торгах.
На торги выставляются объекты, собственником которых является муниципалитет или те, которые были изъяты по решению суда.
«Среди граждан бытует ошибочное мнение, что на торгах можно приобрести недвижимость намного ниже рыночной цены. Но это не всегда так», — говорит эксперт.
Иногда действительно получается купить объекты с дисконтом, однако он чаще всего составляет 5−10% от рыночной цены. Кроме того, известны случаи, когда участники торгов так увлекались, что покупали объекты даже дороже рыночной стоимости.
4. Получить на основании приобретательной давности.
Так, согласно п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса, физические или юридические лица, не являющиеся собственниками недвижимости, в судебном порядке могу установить право собственности, если непрерывно пользуются объектом 15 лет и более на основании приобретательной давности, рассказала Полина Гусятникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева