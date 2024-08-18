Юрист научила, как стать владельцем заброшенного дома

Когда речь идет о пустующих домах, найти собственника бывает не всегда просто. Для этого можно обратиться в администрацию поселения, где находится объект, или к председателю садового товарищества. Если собственника удалось найти, и он готов продать недвижимость, сделка оформляется по договору купли-продажи. Как правило, есть шанс приобрести такие объекты ниже рыночной цены, но все будет зависеть от переговоров с собственником, объясняет юрист.