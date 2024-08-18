Названы 12 признаков того, что вам пора начать свой бизнес

Вы работали в компании, у вас все отлично получалось, но начальство не оценило это по достоинству. Теперь вы понимаете, что ваши знания, навыки и опыт можно масштабировать на рынке, чтобы максимально реализовать потенциал и зарабатывать больше денег. Тогда, как уверяет Плохих, вам точно пора работать на себя.