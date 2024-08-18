Названы 12 признаков того, что вам пора начать свой бизнес

Джон Рокфеллер — cамый богатый человек двадцатого века, который шел к своей мечте несмотря ни на что, говорил: «Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас!». Но есть и другие признаки того, что вы способны открыть успешный бизнес, говорит доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.
У вас есть идея
Первым шагом к созданию бизнеса является наличие уникальной идеи или решения проблемы, которое вы хотите предложить. Идея — это основа, на которой строится все остальное, замечает Валерия Иванова.
Причем бизнес-идея, должна быть интересна не только вам, но и окружающим, подчеркивает директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.
К примеру, вы замечаете, что в каком-то месте пустует определенная ниша — например, нет продуктового магазина и жителям приходится далеко ездить за покупками. Вы можете освоить эту нишу первым.
Вы готовы к риску
Предпринимательство связано с определенным риском. Если вы способны идти на продуманный риск ради достижения цели, готовы принимать неопределенность — это хороший знак.
Вы обладаете страстью
Страсть к тому, что вы делаете, готовность работать над своей идеей в любое время может стать мощным двигателем для вашего бизнеса, говорит экономист ГУУ.
У вас есть опыт или знания
Знание рынка и потребностей клиентов — тоже ключ к успешному бизнесу.
Вы умеете планировать
Способность составлять планы и ставить цели — важный навык для предпринимателя. А наличие продуманного бизнес-плана показывает, что вы серьезно относитесь к своему начинанию.
Вы готовы учиться
Предпринимательство — это постоянный процесс обучения. Открытость к новым знаниям и готовность адаптироваться помогут вам справляться с вызовами.
У вас есть поддержка
По мнению Валерии Ивановой, поддержка со стороны семьи, друзей или наставников способна сыграть решающую роль в вашем успехе.
Вы умеете управлять командой. И общаться с людьми
Для руководства командой и мотивации сотрудников требуются лидерские способности. Управление собственной компанией требует самостоятельности в решении проблем и хороших организационных навыков.
Вы готовы к неудачам
К сожалению, неудачи — это часть предпринимательского пути. Если вы готовы воспринимать их как уроки и двигаться дальше, это говорит о вашей стойкости и решимости, считает Валерия Иванова.
У вас есть финансовая подушка и нет долгов
Если вы готовы инвестировать в свою идею и имеете запас средств, это увеличит ваши шансы на успех.
Как правило, отсутствие долгов и больших кредитов у человека говорит о высокой финансовой грамотности, говорит Кирилл Плохих. Вы умеете считать деньги, причём, неплохо. У вас есть желание быть максимально самостоятельным и грамотно распоряжаться своими финансами.
Вы хотите помогать людям решать их проблемы
Неважно, открываете ли вы магазин у дома, разрабатываете инновационный формат наложения гипса или запускаете какой-то глобальный бизнес. Важно — желание приносить общественную пользу.
Вы разочаровались в работе по найму
Вы работали в компании, у вас все отлично получалось, но начальство не оценило это по достоинству. Теперь вы понимаете, что ваши знания, навыки и опыт можно масштабировать на рынке, чтобы максимально реализовать потенциал и зарабатывать больше денег. Тогда, как уверяет Плохих, вам точно пора работать на себя.
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Елена Рогачева