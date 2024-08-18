Можно ли уходить с работы пораньше за счет перерыва на обед

По трудовому законодательству — ст. 108 ТК РФ, работодатель обязан предоставлять работникам перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов. Этот перерыв не включается в рабочее время и предоставляется обычно через 4 часа после начала работы. Можно ли сократить рабочий день, отказавшись от обеденного перерыва, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.
По ее словам, перерыв для отдыха и питания является обязательным, если рабочий день превышает 4 часа. Законодательство не позволяет полностью отказаться от этого перерыва, поскольку такое решение нарушает права работников на отдых и восстановление.
Трудовой кодекс предусматривает возможность не предоставлять перерыв в некоторых случаях, к примеру, если он невозможен по условиям труда. Однако в таких ситуациях работодатель обязан предоставить возможность отдохнуть и поесть в рабочее время.
Юрист отмечает, что сокращение рабочего дня за счет отказа от обеда возможно только по согласованию с работодателем.
«Работник и работодатель могут договориться о графике работы, в котором предусмотрено сокращение рабочего времени при условии отсутствия обеденного перерыва», — говорит Михеева.
Если же рассуждать про юридические последствия, то следует отметить, что отказ от предоставления перерыва для отдыха и питания без соответствующего оформления может расцениваться как нарушение трудового законодательства. И это, по словам эксперта, может повлечь за собой административные штрафы для работодателя.
Условия труда, отмечает эксперт, не должны вредить здоровью работников. Отсутствие перерыва на обед как раз негативно влияет на работу. Это также может стать основанием для привлечения работодателя к ответственности.
Юрист рекомендует работникам не принимать односторонних решений об отказе от перерыва на обед без согласования с работодателем. Все изменения в графике работы должны быть официально оформлены. Договоренность о сокращении рабочего дня также требует документального подтверждения, например, заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
Работодателям рекомендуется обеспечивать права работников на отдых и питание в соответствии с законодательством. Нарушение этих прав может привести к негативным последствиям, включая ухудшение здоровья работников и юридические санкции, заключила Михеева.
Елена Рогачева
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