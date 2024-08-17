Средняя цена газа на бирже в Европе в августе подскочила на 19%

«Последняя волна роста была связана с событиями в Курской области в районе ГИС “Суджа”, через которую “Газпром” сейчас поставляет около 15 млрд кубометров в год», — сообщил ТАСС аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. При этом основная волна роста случилась еще до событий в Курской области — с февраля по август цены выросли с $250 до $400 за тыс. кубометров, отмечает эксперт. Причинами для этого стала жаркая погода, рост спроса на газовую генерацию электроэнергии, перенаправление поставок СПГ в Азию, перебои с поставками из Норвегии и США и скромные показатели ветрогенерации.