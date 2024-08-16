Площадь нового строительства жилья выросла на 9% в июле

«В июле 2024 года застройщики запустили 3,7 млн кв. м после 4,3 млн кв. м в июне, при этом рост в годовом выражении сохранился: на 9% к июлю 2023 года», — говорится в отчете.
Однако ДОМ.РФ ожидает замедление запусков новых проектов до конца года из-за охлаждения спроса на первичном рынке на фоне завершения «Льготной ипотеки на новостройки» и высоких рыночных ставок. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ к 11 августа достигла 20,81%, сообщала ранее госкомпания.
«Льготная ипотека на новостройки» завершилась в РФ 1 июля. Программа действовала с апреля 2020 года. Она позволяла приобрести жилье у застройщика на первичном рынке или получить кредит на возведение собственного дома. Разница между льготной ставкой в 8% и актуальной ключевой ставкой ЦБ РФ компенсировалась банкам за счет федерального бюджета. За время действия программы по ней было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей, свидетельствуют данные ДОМ.РФ.