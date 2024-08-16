Новые околонулевые. Как продается и покупается ипотечное жилье после отмены большинства льготных госпрограмм

Текущую разницу между «специальной» низкой ставкой и рыночной банкам компенсируют девелоперы. И делают они это не из своей прибыли, а повышая конечную цену недвижимости. Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков приводит такие данные: при стоимости трехкомнатной квартиры в Москве в 30 млн руб. и первоначальном взносе в 9 млн руб. при субсидировании ставки до 8% на первые два года обслуживания кредита квартира подорожает для заемщика на 4,12 млн руб.— 19% от суммы кредита, или 13% от стоимости квартиры. Если такая ставка будет применяться первые пять лет, то к цене прибавится уже 7,85 млн руб., то есть 37% от суммы займа, или 26% от цены лота, подсчитал он. Впрочем, некоторые застройщики еще в мае—июне сделали наценку для предоставления такой ставки, отмечает гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян.