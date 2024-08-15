Пальмовое масло продолжает расти в цене

Так, фьючерсы на пальмовое масло в Куала-Лумпуре достигли 3 738 ринггитов (примерно 843 доллара или 75 226 рублей) за тонну, рост накануне составил 0,9%.
Отмечается, что интерес к рынку вырос из-за относительно низких цен на пальмовое масло в сравнении с конкурентами, например, соевым маслом (фьючерс на соевое масло США на 15 августа стоит 38,96 доллара).
«Поддержку ценам также оказывают предположения о возможном сокращении предложения в крупнейшем мировом производителе, Индонезии, после того как в июле экспорт сырого пальмового масла и его производных снизился. Поставки за рубеж упали более чем на 39% по сравнению с июнем и составили 1,62 млн тонн в прошлом месяце, согласно данным статистического управления страны», — говорится в публикации Bloomberg.
Агентство добавляет, что драйверами роста цен на пальмовое масло также стало увеличение импорта товара в Индию до 11-месячного максимума и укрепление ринггита Малайзии.
Анастасия Селезнева
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