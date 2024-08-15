Пальмовое масло продолжает расти в цене

«Поддержку ценам также оказывают предположения о возможном сокращении предложения в крупнейшем мировом производителе, Индонезии, после того как в июле экспорт сырого пальмового масла и его производных снизился. Поставки за рубеж упали более чем на 39% по сравнению с июнем и составили 1,62 млн тонн в прошлом месяце, согласно данным статистического управления страны», — говорится в публикации Bloomberg.