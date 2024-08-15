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Пальмовое масло продолжает расти в цене

Повышение стоимости продолжается второй день на фоне высокого спроса со стороны Индии — крупнейшего в мире покупателя, и ослабления малайзийской валюты, пишет агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Так, фьючерсы на пальмовое масло в Куала-Лумпуре достигли 3 738 ринггитов (примерно 843 доллара или 75 226 рублей) за тонну, рост накануне составил 0,9%.

Отмечается, что интерес к рынку вырос из-за относительно низких цен на пальмовое масло в сравнении с конкурентами, например, соевым маслом (фьючерс на соевое масло США на 15 августа стоит 38,96 доллара).

«Поддержку ценам также оказывают предположения о возможном сокращении предложения в крупнейшем мировом производителе, Индонезии, после того как в июле экспорт сырого пальмового масла и его производных снизился. Поставки за рубеж упали более чем на 39% по сравнению с июнем и составили 1,62 млн тонн в прошлом месяце, согласно данным статистического управления страны», — говорится в публикации Bloomberg.

Агентство добавляет, что драйверами роста цен на пальмовое масло также стало увеличение импорта товара в Индию до 11-месячного максимума и укрепление ринггита Малайзии.

Анастасия Селезнева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».