Каким будет курс рубля 16 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня демонстрировал неоднородную динамику. Юань на бирже тяготел к отметке 12 рублей, официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, опустился к 88,79. Укрепление рубля может быть связано с технической коррекцией после волны снижения. Кроме того, компании могут заранее готовиться к налоговому периоду, реализуя на рынке дополнительные объемы валюты. Фундаментально девальвации препятствует фактор высокой ключевой ставки. Ослабить нацвалюту на горизонте ближайших недель может восстановление импорта. Краткосрочно ждем юань на уровне 11,8−12,1, доллар — 87,5−89,5 рублей.