Каким будет курс рубля 16 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня нес умеренные потери, хотя сырьевые цены «зеленели». Вероятно, рыночный сентимент остается под давлением напряженной геополитической ситуации. Кроме того, рубль демонстрировал попытки укрепления.
На мировых биржах преобладали позитивные настроения. В США показатель потребительской инфляции и индекс цен производителей указали на ослабление ценового давления с пиков 2022 г. В Китае вышла неуверенная экономическая статистика — уровень безработицы в июле вырос сильнее прогноза, промпроизводство увеличивалось медленнее, чем в июне.
В конце недели в США выйдет статистика по новостройкам за июль, в еврозоне — данные по торговому балансу. Совкомфлот завтра опубликует финансовые результаты за II квартал.
Учитывая информационный фон, фактор пятницы может оказывать выраженное влияние — инвесторы могут откладывать покупки на начало следующей недели либо частично сокращать позиции. Ожидаем движение индекса Мосбиржи в зоне 2800−2900 п.
Рубль сегодня демонстрировал неоднородную динамику. Юань на бирже тяготел к отметке 12 рублей, официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, опустился к 88,79. Укрепление рубля может быть связано с технической коррекцией после волны снижения. Кроме того, компании могут заранее готовиться к налоговому периоду, реализуя на рынке дополнительные объемы валюты. Фундаментально девальвации препятствует фактор высокой ключевой ставки. Ослабить нацвалюту на горизонте ближайших недель может восстановление импорта. Краткосрочно ждем юань на уровне 11,8−12,1, доллар — 87,5−89,5 рублей.
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