Доля рубля при оплате импорта обновила новый максимум

Доля рубля заметно выросла при оплате импорта из стран Африки, Америки и Европы — на 5−10 процентных пункта в зависимости от региона.
Например, в Европе она поднялась с 53,4 до 58,7%. В Америке доля платежей в российских рублях выросла до 31%, а в Африке — сразу до 54,1%, поставив новый рекорд.
В Азии структура преимущественно осталась без изменений: доля рубля превышает треть, тогда как ранее была менее 25%. Доля юаня и недружественных валют, в свою очередь, снижается.
Ограничения и блокировки сделали доллар и евро менее привлекательными. Динамика первого полугодия, как ранее объясняли «РГ» эксперты, во многом объясняется развитием темы вторичных санкций и изменением физического пути платежей, а не изменением структуры торговли в смысле товаров и направлений.
Увеличение доли рубля связано с перестройкой российской экономики, с новыми связями, торговыми партнерами и постепенным переходом на торговлю в национальных валютах.
В результате зависимость от иностранных валют снижается, что уменьшает риски девальвации рубля. А во-вторых, как объясняла аналитик Полина Щукина, это способствует укреплению национальной валюты на внешних рынках и его стабильности там.
В общей сумме платежей по импортным контрактам доля платежей в «токсичных» валютах упала с 23,3 до 21%. Юань и другие валюты дружественных стран прибавили 1,2 п.п., поднявшись с 34,9% до 36,1%.