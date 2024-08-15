Бисмарк
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доля рубля при оплате импорта обновила новый максимум

Доля рублевых платежей при оплате импортных поставок в Россию обновила новый рекорд в июне 2024 года. В общей структуре она составила 42,9%, поднявшись за год на 13 процентных пунктов. Прежний рекорд в 41,8% был зафиксирован в мае, следует из статистики Банка России.

Источник: Reuters

Доля рубля заметно выросла при оплате импорта из стран Африки, Америки и Европы — на 5−10 процентных пункта в зависимости от региона.

Например, в Европе она поднялась с 53,4 до 58,7%. В Америке доля платежей в российских рублях выросла до 31%, а в Африке — сразу до 54,1%, поставив новый рекорд.

В Азии структура преимущественно осталась без изменений: доля рубля превышает треть, тогда как ранее была менее 25%. Доля юаня и недружественных валют, в свою очередь, снижается.

Ограничения и блокировки сделали доллар и евро менее привлекательными. Динамика первого полугодия, как ранее объясняли «РГ» эксперты, во многом объясняется развитием темы вторичных санкций и изменением физического пути платежей, а не изменением структуры торговли в смысле товаров и направлений.

Увеличение доли рубля связано с перестройкой российской экономики, с новыми связями, торговыми партнерами и постепенным переходом на торговлю в национальных валютах.

В результате зависимость от иностранных валют снижается, что уменьшает риски девальвации рубля. А во-вторых, как объясняла аналитик Полина Щукина, это способствует укреплению национальной валюты на внешних рынках и его стабильности там.

В общей сумме платежей по импортным контрактам доля платежей в «токсичных» валютах упала с 23,3 до 21%. Юань и другие валюты дружественных стран прибавили 1,2 п.п., поднявшись с 34,9% до 36,1%.