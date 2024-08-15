Доля рубля при оплате импорта обновила новый максимум

Доля рублевых платежей при оплате импортных поставок в Россию обновила новый рекорд в июне 2024 года. В общей структуре она составила 42,9%, поднявшись за год на 13 процентных пунктов. Прежний рекорд в 41,8% был зафиксирован в мае, следует из статистики Банка России.