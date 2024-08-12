В Минцифры отметили высокую защищенность от мошенников «Госключа» и «Госуслуг»

«Воспользоваться приложением “Госключ” и подписать в нем значимые документы — договоры, заявления — может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием “Госключа” исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего “Госключа”, — это обман», — сказано в сообщении министерства. Кроме того, как отмечают в Минцифры, «Госуслуги» также надежно защищены, взломать их невозможно, а получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.