В Минцифры отметили высокую защищенность от мошенников «Госключа» и «Госуслуг»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Приложение «Госключ» и «Госуслуги» имеют надежную защиту от мошенников, сообщает Министерство цифрового развития РФ.
«Воспользоваться приложением “Госключ” и подписать в нем значимые документы — договоры, заявления — может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием “Госключа” исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего “Госключа”, — это обман», — сказано в сообщении министерства. Кроме того, как отмечают в Минцифры, «Госуслуги» также надежно защищены, взломать их невозможно, а получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.
В министерстве подчеркнули, что воспользоваться «Госключом» может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве, при этом для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита. Как добавили в ведомстве, при каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который известен только владельцу сертификата. «Госключом» нельзя подписать нотариальную доверенность. Это возможно сделать только при личном визите к нотариусу, отметили в Минцифры.
Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов платформы «Народного фронта» «Мошеловка», мошенники придумали новую схему хищения средств со счетов россиян. Она заключается в использовании портала госуслуг и приложения «Госключ». По информации газеты, сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале, потом загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение счетами человека в специальный раздел для подписания документов с при помощи «Госключа». Как пишет газета, мошенники вынуждают жертву самостоятельно подписать ее, без прямого получения контроля над приложением.