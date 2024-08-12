Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счет.



«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе. К сожалению, граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей и это повышает риск того, что мошенники добьются своей цели», — предупредила Евгения Лазарева.



По ее словам, пока полученные сигналы о новой схеме поступили от людей, которые смогли в какой-то момент сорваться с крючка злоумышленников.



«Однако скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность», — отметила координатор «Мошеловки».