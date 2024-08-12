Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Как рассказала координатор платформы Евгения Лазарева, на сегодняшний день получено несколько обращений о применении новой легенды. В качестве жертв злоумышленники выбирают людей пенсионного и среднего возраста, полагаясь на их доверчивость и исполнительность, уточнила эксперт.
Схема многоступенчатая. Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе». Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.
Далее звонит якобы сотрудник органов, который убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Перепуганная жертва торопится сделать, как рекомендует «сотрудник органов», и тем самым запускает вторую часть схемы.
Ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. И они после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам, поэтому средства с них нужно незамедлительно перевести на безопасный счет.
«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе. К сожалению, граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей и это повышает риск того, что мошенники добьются своей цели», — предупредила Евгения Лазарева.
По ее словам, пока полученные сигналы о новой схеме поступили от людей, которые смогли в какой-то момент сорваться с крючка злоумышленников.
«Однако скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность», — отметила координатор «Мошеловки».