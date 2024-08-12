Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились во втором квартале на $14,8 млрд

Пытаясь остановить бегство капитала, китайские власти уже не раз принимали ограничительные меры для инвесторов. Так, в январе нынешнего года они ограничили доступ розничных инвесторов к фондам, вкладывающимся в иностранные ценные бумаги. А в сентябре 2023 года Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) выпустило предписание, запрещающее местным брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям открывать новые счета для клиентов из материкового Китая, по которым те могут вести офшорную торговлю ценными бумагами и другими активами.