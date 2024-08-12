Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились во втором квартале на $14,8 млрд

Иностранные инвесторы вывели из Китая во втором квартале $14,8 млрд, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Государственного валютного управления КНР.
Это второй случай за все время ведения статистики, когда квартальный показатель прямых иностранных инвестиций (FDI) в страну оказался отрицательным. Впервые отток иностранного капитала был зафиксирован в третьем квартале прошлого года. Тогда обязательства Китая по FDI в платежном балансе сократились на $11,8 млрд. Показатель фиксирует денежные потоки, связанные с иностранными компаниями, работающими в Китае.
Как отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg, сокращение FDI свидетельствует о нежелании зарубежного бизнеса реинвестировать свои средства в Китай из-за растущих разногласий между КНР и Западом и более привлекательных условий вложения капитала в западных странах.
Пытаясь остановить бегство капитала, китайские власти уже не раз принимали ограничительные меры для инвесторов. Так, в январе нынешнего года они ограничили доступ розничных инвесторов к фондам, вкладывающимся в иностранные ценные бумаги. А в сентябре 2023 года Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) выпустило предписание, запрещающее местным брокерским фирмам и их зарубежным подразделениям открывать новые счета для клиентов из материкового Китая, по которым те могут вести офшорную торговлю ценными бумагами и другими активами.
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