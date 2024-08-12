Новые налоги и волна IPO: что стоит за бумом опционных программ

Крупные компании в России переходят к новым форматам вознаграждений, предлагая своим сотрудникам доли в бизнесе. О росте интереса к опционным программам рассказали юристы и консультанты «Ведомостям».
Аналитики из аудиторско-консалтинговых групп Kept и B1, а также представители юридических фирм Alumni Partners, Balayan Group и адвокатского бюро «Проспект» обратили внимание на новую тенденцию в сфере мотивационных систем. Согласно мнению респондентов, трансформация этих систем обусловлена двумя основными факторами.
Первый фактор — рост количества IPO, который стимулирует компании пересматривать подходы к вознаграждению сотрудников, чтобы удержать ценные кадры и повысить привлекательность для инвесторов. Советник Balayan Group Серафима Панкратова объясняет, что вознаграждение в виде долей в компании позволяет не только удерживать ценных сотрудников, но и мотивирует их работать на увеличение стоимости бизнеса.
Второй фактор — изменения в налоговом законодательстве, в частности, пониженные ставки НДФЛ на дивиденды, которые в сравнении с зарплатами оказываются более выгодными для работников. Эти изменения вынуждают компании адаптироваться к новым условиям, внедряя более привлекательные для сотрудников схемы вознаграждений, которые включают в себя дивиденды в качестве значимого компонента. Условия для получения дивидендов стали более выгодными: работники платят НДФЛ по ставкам 13 или 15%, в зависимости от прибыли.
По мнению Панкратовой, обязательная адаптация финансового планирования к новым налоговым правилам, вступающим в силу с 2025 года, также способствует растущему интересу к опционным программам.
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Виктория Воропаева.