Новые налоги и волна IPO: что стоит за бумом опционных программ

Второй фактор — изменения в налоговом законодательстве, в частности, пониженные ставки НДФЛ на дивиденды, которые в сравнении с зарплатами оказываются более выгодными для работников. Эти изменения вынуждают компании адаптироваться к новым условиям, внедряя более привлекательные для сотрудников схемы вознаграждений, которые включают в себя дивиденды в качестве значимого компонента. Условия для получения дивидендов стали более выгодными: работники платят НДФЛ по ставкам 13 или 15%, в зависимости от прибыли.