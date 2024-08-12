Нефть и газ. Brent достигла $80 за баррель

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Завтра аналогичный отчет представит МЭА, а Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный прогноз по запасам нефти в стране. Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду. Также в среду выйдут данные по инфляции в США, от которых зависит политика ФРС и крепость доллара.