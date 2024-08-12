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Нефть и газ. Brent достигла $80 за баррель

Нефть марки Brent превысила $80 за баррель. Котировки приближаются к 20-дневной скользящей средней ($80,22), рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Freepik

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Завтра аналогичный отчет представит МЭА, а Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный прогноз по запасам нефти в стране. Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду. Также в среду выйдут данные по инфляции в США, от которых зависит политика ФРС и крепость доллара.

Новостной фон

∙ Иран вчера подтвердил свое намерение наказать Израиль.

∙ Некоторые американские НПЗ сокращают объемы производства в текущем квартале.

∙ Экспорт саудовской нефти в Китай в сентябре сократится, сообщают источники Reuters. Саудовская Аравия является вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай. Недавно Saudi Aramco повысила цены на легкие сорта сырой нефти для покупателей из Азии.

∙ Россия превысила квоту на добычу нефти в июле, согласованную с ОПЕК+. Причина — разовые проблемы с графиком поставок.

∙ Страны ОПЕК+ в июле произвели нефти больше, чем было согласовано. Причины — добычу увеличили Ирак и Казахстан, несмотря на обещания провести более значительные сокращения. Квоту нарушила и Россия.

∙ Доля морского экспорта российской нефти, который осуществляется вне «потолка» G7, превысила 80% — результаты исследования S&P Global. Причина — Россия все чаще обращается к незападным компаниям для транспортировки своей нефти. С конца 2022 года изменилась и география основных операторов танкеров. Место Греции и Турции заняли операторы из Гонконга, Китая, ОАЭ и России.

Фьючерсы на природный газ в США на прошлой неделе вышли из нисходящего сопротивления на фоне обострения геополитической ситуации в Европе. Динамика может подкрепляться закрытием коротких позиций.

На прошлой неделе европейские фьючерсы Dutch TTF превысили $480 за тыс. кубометров. Сегодня открылись гэпом вниз — несмотря на напряженную ситуацию, поступают сообщения о продолжении прокачки газа через территорию Украины.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».