Нефть и газ. Brent достигла $80 за баррель

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Завтра аналогичный отчет представит МЭА, а Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный прогноз по запасам нефти в стране. Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду. Также в среду выйдут данные по инфляции в США, от которых зависит политика ФРС и крепость доллара.
Новостной фон
∙ Иран вчера подтвердил свое намерение наказать Израиль.
∙ Некоторые американские НПЗ сокращают объемы производства в текущем квартале.
∙ Экспорт саудовской нефти в Китай в сентябре сократится, сообщают источники Reuters. Саудовская Аравия является вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай. Недавно Saudi Aramco повысила цены на легкие сорта сырой нефти для покупателей из Азии.
∙ Россия превысила квоту на добычу нефти в июле, согласованную с ОПЕК+. Причина — разовые проблемы с графиком поставок.
∙ Страны ОПЕК+ в июле произвели нефти больше, чем было согласовано. Причины — добычу увеличили Ирак и Казахстан, несмотря на обещания провести более значительные сокращения. Квоту нарушила и Россия.
∙ Доля морского экспорта российской нефти, который осуществляется вне «потолка» G7, превысила 80% — результаты исследования S&P Global. Причина — Россия все чаще обращается к незападным компаниям для транспортировки своей нефти. С конца 2022 года изменилась и география основных операторов танкеров. Место Греции и Турции заняли операторы из Гонконга, Китая, ОАЭ и России.
Фьючерсы на природный газ в США на прошлой неделе вышли из нисходящего сопротивления на фоне обострения геополитической ситуации в Европе. Динамика может подкрепляться закрытием коротких позиций.
На прошлой неделе европейские фьючерсы Dutch TTF превысили $480 за тыс. кубометров. Сегодня открылись гэпом вниз — несмотря на напряженную ситуацию, поступают сообщения о продолжении прокачки газа через территорию Украины.
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