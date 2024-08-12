Каким будет курс рубля 13 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль постепенно ослабляется. Юань на Мосбирже добрался до района 11,94 рублей, доллар, исходя из динамики фьючерсов, приблизился к 88. Давление на рубль могут формировать: восстанавливающийся спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, увеличение более чем вдвое чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, спрос на валюту может повышаться на фоне развития тревожной ситуации на геополитическом контуре РФ. Сдерживается девальвационный импульс высокими ставками в экономике и относительно стабильными ценами на нефть, которые вернулись к $80.. Ближайшие краткосрочные цели по юаню — 12, по доллару — 88 рублей.