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Каким будет курс рубля 13 августа 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 13 августа в 2024 году. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи начал сегодняшние торги в минусе, во второй половине дня динамика немного улучшилась. Основные движения происходили в районе 2850 п. Факторам поддержки — склонности рубля к ослаблению и росту цен на сырье — противостояла осторожность, связанная с обострившейся геополитической ситуацией.

На мировых биржах преобладали нейтральные настроения. Риски эскалации ближневосточного конфликта подогрели стоимость нефти, Brent вернулась к $80 за баррель. В то же время опасения по поводу ухода американской экономики в рецессию стали ниже.

Завтра выйдет августовский индекс экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне, в США обнародуют данные по темпам роста производственных цен за июль. МЭА вслед за ОПЕК обнародует ежемесячный отчет. Совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос по дивидендам за первое полугодие.

Краткосрочно рынок может оставаться в боковой формации, индекс Мосбиржи может сохранять движение в пределах 2800−2900 п.

Рубль постепенно ослабляется. Юань на Мосбирже добрался до района 11,94 рублей, доллар, исходя из динамики фьючерсов, приблизился к 88. Давление на рубль могут формировать: восстанавливающийся спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, увеличение более чем вдвое чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, спрос на валюту может повышаться на фоне развития тревожной ситуации на геополитическом контуре РФ. Сдерживается девальвационный импульс высокими ставками в экономике и относительно стабильными ценами на нефть, которые вернулись к $80.. Ближайшие краткосрочные цели по юаню — 12, по доллару — 88 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».