Каким будет курс рубля 13 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал сегодняшние торги в минусе, во второй половине дня динамика немного улучшилась. Основные движения происходили в районе 2850 п. Факторам поддержки — склонности рубля к ослаблению и росту цен на сырье — противостояла осторожность, связанная с обострившейся геополитической ситуацией.
На мировых биржах преобладали нейтральные настроения. Риски эскалации ближневосточного конфликта подогрели стоимость нефти, Brent вернулась к $80 за баррель. В то же время опасения по поводу ухода американской экономики в рецессию стали ниже.
Краткосрочно рынок может оставаться в боковой формации, индекс Мосбиржи может сохранять движение в пределах 2800−2900 п.
Рубль постепенно ослабляется. Юань на Мосбирже добрался до района 11,94 рублей, доллар, исходя из динамики фьючерсов, приблизился к 88. Давление на рубль могут формировать: восстанавливающийся спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, увеличение более чем вдвое чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, спрос на валюту может повышаться на фоне развития тревожной ситуации на геополитическом контуре РФ. Сдерживается девальвационный импульс высокими ставками в экономике и относительно стабильными ценами на нефть, которые вернулись к $80.. Ближайшие краткосрочные цели по юаню — 12, по доллару — 88 рублей.
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