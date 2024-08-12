Инкассаторы сообщили о спаде выручки из-за лимита переводов до 30 млн руб

Как напомнил РБК председатель правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев, лимит, прежде составлявший 100 тыс. руб., был увеличен с 1 мая.
Как сообщил Василий Медведев, по сравнению с началом 2024 года количество заездов для перевозки наличных в банкоматы и пересчета средств снизилось на 30%. На этом фоне «Росинкас» увеличивает тарифы для коммерческих клиентов.
«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке», — сказал Медведев.
По решению ЦБ с 1 мая клиенты российских банков могут без комиссий переводить до 30 млн руб. в месяц между своими счетами через личный кабинет или приложение банка по номеру счета или через СБП по номеру телефона. Меры призваны развить конкуренцию между банками и снизить операционные риски для тех, кто вместо перевода снимал деньги наличными.
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