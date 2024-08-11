Упадок и разрушение: грозит ли рецессия экономике США

С тех пор американская экономика набрала обороты. В 2023 году рост ВВП составил 2,5%, а в первом полугодии ускорился до 2,8%. Для развитой экономики — отличные цифры, но есть два нюанса. Во-первых, все это происходит благодаря «байденомике», фактически означающей беспрерывное и масштабное бюджетное стимулирование даже в период роста. В 2023 году дефицит бюджета составил 6,3%, в этом он, по предварительным данным, достигнет 7%. При таком масштабном государственном импульсе рост мог бы быть даже повыше. А во-вторых, значительная часть этого роста обеспечивается за счет миграционного увеличения населения США. На душу цифры будут выглядеть не так впечатляюще, а на одного работника (большинство въезжающих в США — мужчины и женщины трудоспособного возраста) тем более.