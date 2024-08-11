Россиян научили, как разбогатеть «по принципу лесенки»

Принцип лесенки означает, что временно свободные денежные средства делятся на несколько частей и размещаются в несколько вкладов, объясняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
При этом необходимо соблюдать следующие условия:
— вклады должны быть относительно короткими, то есть открываться на несколько месяцев;
— вклады делаются с временным «сдвигом» — например, через месяц или два;
— вклады выбираются с максимальной ставкой (сегодня большинство банков предлагают наиболее выгодные условия именно по коротким вкладам).
Таким образом, удается решить несколько задач:
— если срочно понадобились деньги, можно закрыть один вклад без потери процентов по остальным;
— если ставка на рынке растёт — можно оперативно «переложиться» в другой вклад, появившийся на рынке;
— если вклады предусматривают возможность пополнения и частичного снятия — мы получаем «чуть менее доходный, но зато еще более гибкий инструмент для управления своими средствами».
По мнению Белянчиковой, этот инструмент удобен и в том случае, когда ставка снижается и можно перекинуть средства на «старый» счёт.
«Особую актуальность такой способ вложений приобретает сейчас, когда стало возможно бесплатно переводить средства между собственными счетами в различных банках», — считает экономист.
Купил, но не забыл
Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова полагает, что метод лесенки подходит тем, кто хочет диверсифицировать свои вложения и иметь возможность быстро реагировать на финансовые потребности или изменения на рынке.
Например, можно открыть несколько вкладов с интервалом в три месяца, что позволяет регулярно получать доступ к средствам без потери процентов.
Инвесторы получают периодические выплаты, что весьма удобно для планирования бюджета. Этот принцип дает возможность реинвестирования средств по мере их поступления.
«Однако “лесенка” требует активного управления, что может быть недостатком для пассивных инвесторов, предпочитающих стратегии “купил и забыл”», — предупреждает эксперт.
О чем важно помнить?
Прежде всего, о «несгораемой» сумме в 1,4 миллиона рублей, которой на сегодня ограничены средства в одном банке в части их покрытия системой страхования вкладов.
Также нужно учитывать дополнительные условия вкладов. Повышенная процентная ставка зачастую предлагается на «новые» деньги, а также если, к примеру, пользоваться платежной картой этого банка и совершать с ее помощью покупки на определенную сумму.
«Еще один важный момент: если вместо срочного вклада с возможностью пополнения и частичного снятия открыть накопительный счет, что вроде бы то же самое, банк будет иметь возможность изменить по нему процентную ставку в зависимости от рыночных условий», — предупреждает Татьяна Белянчикова.
К недостаткам стратегии «лесенка» при инвестировании относится также необходимость постоянно следить за рынком и вести строгий учет всех вкладов, что требует дополнительных временных затрат, уточняет Валерия Иванова.
Но в целом, по мнению экспертов, стратегия «лесенки» себя оправдывает и является эффективной при правильном с ней обращении.
Принцип «лесенки» позволяет инвесторам получать регулярный денежный поток, распределить инвестиции по разным срокам, что уменьшает влияние колебаний процентных ставок на общий доход, а также дает возможность адаптировать портфель в ответ на изменения в экономике и ставках для поддержания доходности.
А диверсификация вложений помогает минимизировать потери при изменении рыночных условий и процентных ставок.
Елена Рогачева
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