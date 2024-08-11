Россиян научили, как разбогатеть «по принципу лесенки»

«Еще один важный момент: если вместо срочного вклада с возможностью пополнения и частичного снятия открыть накопительный счет, что вроде бы то же самое, банк будет иметь возможность изменить по нему процентную ставку в зависимости от рыночных условий», — предупреждает Татьяна Белянчикова.