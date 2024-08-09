«Ъ»: Владислав Бакальчук пытается помешать супруге через Роспатент

Бизнесмен подал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной сторонами сделки, может нарушить его права и права его супруги Татьяны Бакальчук как совладельцев интернет-компании. Как указывает «Коммерсантъ», обращение в ведомство может привести к наложению обеспечительных мер, что запретит передачу прав на товарные знаки третьей стороне.