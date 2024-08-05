Муж Бакальчук фразой «с Татьяной поступят так же» оценил свое отстранение

Он также отметил, что будет «защищать наш семейный бизнес, что бы ни происходило между ним и женой. “Я уверен, что придет день, когда мы сможем поговорить спокойно и обсудить наше будущее. Но это не значит, что я отступлю и перестану бороться за интересы моей семьи в деле, которое мы развивали вместе 20 лет”, — заключил предприниматель.