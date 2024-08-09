В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом вычете для представителей социальных профессий, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет», — сказано в пояснительной записке к проекту.
В документе также отмечается, что законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип «двух ключей» когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении.
«Рассчитываем, что эта мера поможет решать проблемы нехватки важнейших специалистов — если не в масштабах всей страны, то хотя бы прицельно, в заинтересованных регионах», — сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
По мнению авторов, принятие данной инициативы даст возможность субъектам РФ эффективный налоговый инструмент для привлечения молодых специалистов в ключевые социальные сферы.