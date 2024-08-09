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В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей

В ГД внесли проект о налоговом вычете для представителей социальных профессий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом вычете для представителей социальных профессий, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе также отмечается, что законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип «двух ключей» когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении.

«Рассчитываем, что эта мера поможет решать проблемы нехватки важнейших специалистов — если не в масштабах всей страны, то хотя бы прицельно, в заинтересованных регионах», — сообщил Миронов в своем Telegram-канале.

По мнению авторов, принятие данной инициативы даст возможность субъектам РФ эффективный налоговый инструмент для привлечения молодых специалистов в ключевые социальные сферы.