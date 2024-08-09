В Госдуме разъяснили, как расширить площадь дома без налоговой переплаты

Законное увеличение площади дачного дома без существенного роста налоговых обязательств волнует многих владельцев загородной недвижимости. Как правильно все оформить и не переплачивать налоги при этом, рассказал в комментарии «РГ» глава Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
По словам депутата, к нему часто обращаются граждане по вопросам реконструкции частных домов, дач, которых волнует данный вопрос. Это актуально, ведь в современных реалиях, когда каждый квадратный метр на счету, важно знать правовые механизмы, позволяющие расширить жилое пространство с минимальными финансовыми потерями.
«Ключевым моментом при увеличении площади дачного дома является понятие “реконструкция”, — сообщил депутат. — С юридической точки зрения, любое существенное изменение параметров объекта капитального строительства считается реконструкцией. И есть несколько способов увеличить полезную площадь без значительного роста налоговой нагрузки».
Добавить веранду
Одним из таких способов является строительство террас и веранд, разъяснил глава комитета. Согласно Градостроительному кодексу РФ, терраса не является объектом капитального строительства, если она не имеет капитального фундамента и крыши. «Таким образом, открытая терраса не увеличивает общую площадь дома с точки зрения налогообложения», — добавил Гаврилов.
Что касается веранд, то здесь ситуация, по его словам, несколько сложнее. Если веранда является пристройкой к дому и имеет общие с ним конструктивные элементы, она считается частью жилого дома и учитывается при расчете налога на имущество. «Однако если веранда представляет собой отдельно стоящую легкую конструкцию по типу беседки или летней кухни при этом даже полностью крытой, она может не учитываться в общей площади дома», — уточнил парламентарий.
Обустроить подвал
Еще одним способом законного увеличения полезной площади без роста налоговой нагрузки является обустройство подземных помещений. «Подвалы и цокольные этажи в частном доме, если они не являются жилыми помещениями, не учитываются при расчете общей площади дома для целей налогообложения, — пояснил Гаврилов. — Таким образом, расширение подземной части дома может существенно увеличить полезную площадь без изменения налоговых обязательств».
Как рассчитывают налог
Он также обратил внимание на то, что налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. При этом Налоговый кодекс РФ предусматривает налоговый вычет в размере 50 квадратных метров от общей площади жилого дома. «Это означает, что если площадь дома после реконструкции не превышает 50 кв.м., налог на него не взимается вообще, — пояснил депутат. — Если же площадь больше, то налог рассчитывается только с превышения. То есть, если площадь дома 110 кв.м, налогом облагается только 60 кв.м. А если площадь дома, к примеру, 49 кв.м., то нет налога».
Какие есть льготы
Отдельно стоит упомянуть о возможности использования налоговых льгот. Налоговый кодекс РФ предусматривает ряд категорий граждан, имеющих право на льготы по налогу на имущество физических лиц. «К ним относятся пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и другие категории. Для этих лиц увеличение площади дома может не повлечь за собой роста налоговых платежей», — уточнил парламентарий.
Выводы
В заключение депутат подчеркнул, что любые действия по увеличению площади дачного дома должны производиться в строгом соответствии с законодательством. «Грамотное использование правовых механизмов действительно позволяет законно увеличить площадь дачного дома без существенного роста налоговой нагрузки. Ключевыми моментами здесь являются рациональное планирование строительства и реконструкции, а также использование предусмотренных законом налоговых вычетов и льгот», — резюмировал Гаврилов.