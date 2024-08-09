В Госдуме разъяснили, как расширить площадь дома без налоговой переплаты

Он также обратил внимание на то, что налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. При этом Налоговый кодекс РФ предусматривает налоговый вычет в размере 50 квадратных метров от общей площади жилого дома. «Это означает, что если площадь дома после реконструкции не превышает 50 кв.м., налог на него не взимается вообще, — пояснил депутат. — Если же площадь больше, то налог рассчитывается только с превышения. То есть, если площадь дома 110 кв.м, налогом облагается только 60 кв.м. А если площадь дома, к примеру, 49 кв.м., то нет налога».