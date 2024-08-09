Ряд ПИФов УК «Первая» в июле снова вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сразу несколько ПИФов УК «Первая», в том числе фонд, позволяющий инвестировать в физическое золото, вошли в топ-10 рэнкингов паевых фондов InvestFunds, сообщила пресс-служба управляющей компании.
Отмечается, что в тройку самых доходных фондов июля попал фонд «Доступное золото». Всего за месяц он вырос на 3,54%. «Фонд — одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото, защитив портфель от девальвации рубля. Драгоценный металл торгуется вблизи исторических максимумов, это чуть ли не единственный сырьевой товар, показавший положительную динамику за последний месяц», — отмечают эксперты УК «Первая». По их мнению, причиной стала совокупность геополитических и макроэкономических факторов, которые стимулируют инвесторов по всему миру переходить в активы, имеющие низкую корреляцию с фондовым рынком.
Также в рэнкинге по объему привлеченных средств второе место занял фонд «Сберегательный». В него вложили 11,6 млрд рублей. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, позволяя получить доход на уровне или выше ключевой ставки. Выйти из него при необходимости можно без потери накопленных процентов. В компании подчеркивают, что повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения.
Кроме того, в топ-10 вошел «Фонд акций с выплатой дохода», который привлек свыше 1 млрд рублей. Фонд инвестирует в дивидендные акции российских компаний и каждый квартал выплачивает доход от ценных бумаг прямо на банковский счет клиента.
«Во втором квартале пайщикам фонда выплатили свыше 1,5 млрд рублей. Благодаря тому, что рынок акций находится на минимальных уровнях с начала года, инвесторы спешат воспользоваться возможностью купить паи с дисконтом», — пояснили в УК «Первая».