Ряд ПИФов УК «Первая» в июле снова вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds

Отмечается, что в тройку самых доходных фондов июля попал фонд «Доступное золото». Всего за месяц он вырос на 3,54%. «Фонд — одна из немногих для россиян возможностей вложиться в физическое золото, защитив портфель от девальвации рубля. Драгоценный металл торгуется вблизи исторических максимумов, это чуть ли не единственный сырьевой товар, показавший положительную динамику за последний месяц», — отмечают эксперты УК «Первая». По их мнению, причиной стала совокупность геополитических и макроэкономических факторов, которые стимулируют инвесторов по всему миру переходить в активы, имеющие низкую корреляцию с фондовым рынком.