Нефть и газ. ОАЭ против теневого флота

Поддержку активу вчера оказали статданные по американскому рынку труда, а также рост геополитической напряженности в России и на Ближнем Востоке. Ливия объявила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении. На этой неделе EIA отчиталось о 6-й подряд неделе сокращения запасов нефти в США.
Отдаленные перспективы могут быть несколько омрачены негативными прогнозами о темпах роста китайской экономики во втором полугодии, завершением летнего сезона в США и запланированным наращиванием добычи ОПЕК+ со следующего квартала.
Новостной фон
∙ США, Катар и Египет призывают Израиль и ХАМАС провести 15 августа новый раунд переговоров о прекращении огня.
∙ ОАЭ запретили заход в свои воды для судов под флагом Эсватини (бывший Свазиленд). Ранее в этом году под аналогичный запрет попал флаг Камеруна. По данным Bloomberg, часть этих судов используется для перевозки российской нефти. Запрет не будет распространяться на суда, оцененные более влиятельными международными классификационными ассоциациями.
∙ Saudi Aramco планирует инвестиции в большое число нефтехимических заводов Китая, чтобы обеспечить тем самым долгосрочный спрос на свою нефть. Менеджмент компании отмечает, что в условиях энергоперехода спрос на пластик будет опережать рост потребления бензина и дизельного топлива.
∙ Рост занятости и заработной платы в США в июне замедлился, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня с конца 2021 г. Эти данные наряду с недавним снижением инфляции усиливают ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
∙ Индийская Reliance Industries хочет поставлять Венесуэле нафту в качестве частичной оплаты за поставки нефти.
Фьючерсы на природный газ в США вышли из нисходящего сопротивления и смотрят выше. Триггером к росту стала напряженность на рынке европейского газа. Существует риск сокращения или полного прекращения поставок российского газа через Украину.
Фьючерсы Dutch TTF вчера превысили $480 за тыс. кубометров ($12,8 за MMBtu).
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