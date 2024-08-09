Нефть и газ. ОАЭ против теневого флота

∙ ОАЭ запретили заход в свои воды для судов под флагом Эсватини (бывший Свазиленд). Ранее в этом году под аналогичный запрет попал флаг Камеруна. По данным Bloomberg, часть этих судов используется для перевозки российской нефти. Запрет не будет распространяться на суда, оцененные более влиятельными международными классификационными ассоциациями.