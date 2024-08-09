Каким будет курс рубля 12 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в целом нейтрально провел конец недели. При довольно позитивной конъюнктуре — растущих цен на нефть и дешевеющем рубле — настрой покупателей был сдержанным. Вероятно, сказалось приближение выходных, тем более в условиях напряженного новостного фона, связанного с геополитикой.
На внешних рынках сегодня было относительно спокойно. Потребительская инфляция в Китае ускорилась до максимальных с февраля 0,5% г/г., прогнозировалось 0,3%.
Инвесторы продолжат следить за развитием геополитической ситуации, котировками сырья, валютными курсами и сигналами регуляторов. Индекс Мосбиржи на старте будущей недели может продвинуться к верхней части диапазона 2800−2900 п.
Наш прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 11,8−12, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 86−88. Наблюдается умеренная склонность рубля к ослаблению, что может быть связано как с увеличением в августе чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, так и с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Кроме того, сейчас в котировках начинает учитываться июльское снижение цен на нефть. Предполагаем, что юань может в ближайшее время дотянуться до 12, а доллар — приблизиться к 88. Сдерживающим фактором для девальвации, как и прежде, служит жесткий курс ДКП.
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