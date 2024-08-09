Каким будет курс рубля 12 августа 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 11,8−12, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 86−88. Наблюдается умеренная склонность рубля к ослаблению, что может быть связано как с увеличением в августе чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, так и с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Кроме того, сейчас в котировках начинает учитываться июльское снижение цен на нефть. Предполагаем, что юань может в ближайшее время дотянуться до 12, а доллар — приблизиться к 88. Сдерживающим фактором для девальвации, как и прежде, служит жесткий курс ДКП.