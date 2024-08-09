Количество проданных в июле квартир эконом-класса упало почти вдвое

В июле завершилось действие программы ипотеки с господдержкой и IT-ипотеки в Москве, а условия семейных кредитов были ужесточены. Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18%, в связи с чем средняя ставка по рыночной ипотеке достигла 20%. В ближайшее время снижения ключевой ставки не планируется, более того — высока вероятность ее повышения в дальнейшем.
Эксперты подвели итоги июля на рынке первичной недвижимости эконом-класса и дали прогноз для покупателей.
Во втором месяце лета на первичном рынке массового сегмента Москвы объем предложения вырос на 12,7% (20 тысяч квартир и 2,3 тысячи апартаментов). Стоимость квадратного метра нового жилья незначительно, но снизилась и составила 335 тысяч рублей (минус 2,5% за месяц).
Количество сделок по договорам долевого участия — самая, пожалуй, критическая цифра в исследовании: лишь 1,9 тысячи, то есть за месяц — минус 41%.
Цены, впрочем, по-прежнему кусаются. Стоимость квадратного метра в студиях массового сегмента составила от 209 до 663 тысяч рублей, в однокомнатных квартирах — от 176 до 640 тысяч, в «двушках» — от 168 до 564 тысяч, в «трешках» — от 167 до 577 тысяч рублей.
Самыми доступными стали апартаменты в Зеленограде, которые сдаются в конце 2024 года: площадь жилья — 19,4 «квадрата», стоимость — 4,3 миллиона рублей. А наиболее дешевой квартирой — «однушка» размером 19,8 метра за 5,9 миллиона рублей в Новой Москве, на расстоянии десяти километров от МКАДа. Срок сдачи жилого комплекса — третий квартал 2026 года.
— Рынок жилья переходит в новую фазу, — комментирует управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов. — Теперь будут чаще использоваться такие инструменты как скидки, рассрочки, субсидирование, траншевые и аккредитивные ипотеки, рефинансирование. При этом высокие проценты по вкладам приведут к временному оттоку клиентов с рынка новостроек. Однако через полгода, после раскрытия депозитов, они вернутся, и тогда проявится эффект отложенного спроса.
Для справки. Траншевая ипотека отличается от обычной тем, что кредит выдается не всей суммой сразу, а «кусочками». Проценты по такой ипотеке будут начисляться только на часть полученной суммы. то есть тоже по «кусочкам».
Суть аккредитивной схемы в следующем: человеку выдается ипотечный кредит на приобретение жилья, небольшая часть денег направляется на счет эскроу, а основная поступает в аккредитив в этом же банке и переводится на эскроу за несколько дней до сдачи дома в эксплуатацию.