Количество проданных в июле квартир эконом-класса упало почти вдвое

В июле завершилось действие программы ипотеки с господдержкой и IT-ипотеки в Москве, а условия семейных кредитов были ужесточены. Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18%, в связи с чем средняя ставка по рыночной ипотеке достигла 20%. В ближайшее время снижения ключевой ставки не планируется, более того — высока вероятность ее повышения в дальнейшем.