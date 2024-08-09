Какао-бобы резко подорожали

Агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Maxar сообщило, что на прошедшей неделе в некоторых районах Западной Африки выпало малое количество осадков. Ожидается, что аналогичная ситуация сохранится и в будущем. Подобный исход может привести к тому, что необходимая для роста урожая влажность почвы станет меньше, считают аналитики.