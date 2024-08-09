Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал «о проблеме Wildberries»

«Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее, — объяснила Бакальчук. — Для того, чтобы обслужить 15 млн товаров в сутки, а в этом году это будет, дай бог, 30 млн — это не значит просто больше людей нанять, нужно перестраивать все процессы. Простое увеличение в 2−3 раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться. Это как сырой непропеченный пирог. Нам тяжело это было переварить».