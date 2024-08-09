Единый сервис пополнения карт разных банков наличными появится в 2025 году

Росфинмониторинг и ЦБ РФ согласовали основные подходы к созданию сервиса для внесения наличных на счёт клиента в любом российском банке. Запуск в 2024 году маловероятен, реальной датой считается 2025 год.
Сервис будет доступен только для внесения физическими лицами собственных средств. Возможно, будут ограничения на суточные и месячные лимиты.
В июне ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором обозначил планы по созданию такого сервиса в рамках расширения функционала СБП. Внедрение сервиса повысит доступность финансовых услуг и откроет новые возможности для онлайн-взаимодействия через СБП.
С мая вступил в силу закон, обязывающий банки переводить средства физических лиц на сумму до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Переводы можно совершать через мобильные приложения, личный кабинет на сайте банка и по номеру телефона через СБП. Для удобства граждан ЦБ РФ увеличил лимит одной операции в СБП до 30 млн рублей.
Система быстрых платежей позволяет переводить средства между счетами разных банков по номеру телефона, оплачивать товары и услуги, получать возвраты и выплаты на брокерские или страховые счета, совершать переводы между юридическими лицами и ИП, а также оплачивать налоги и штрафы.
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Виктория Воропаева