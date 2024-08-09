Единый сервис пополнения карт разных банков наличными появится в 2025 году

С мая вступил в силу закон, обязывающий банки переводить средства физических лиц на сумму до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Переводы можно совершать через мобильные приложения, личный кабинет на сайте банка и по номеру телефона через СБП. Для удобства граждан ЦБ РФ увеличил лимит одной операции в СБП до 30 млн рублей.