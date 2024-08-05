«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries

«ООО “РВБ” приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО “Вайлдберриз”. Изменения вступили в силу в офертах — 5 августа», — говорится в сообщении.
Онлайн-ретейлер указывает, что партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица заранее. «В ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось — все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме», — добавляет компания.
В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».