Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Объединенная компания онлайн-ретейлера Wildberries и группы Russ, оператора наружной рекламы, приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз» — основного юридического лица маркетплейса, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

Источник: Zuma/TASS

«ООО “РВБ” приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО “Вайлдберриз”. Изменения вступили в силу в офертах — 5 августа», — говорится в сообщении.

Онлайн-ретейлер указывает, что партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица заранее. «В ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось — все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме», — добавляет компания.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».