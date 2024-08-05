«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries

Онлайн-ретейлер указывает, что партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица заранее. «В ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось — все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме», — добавляет компания.