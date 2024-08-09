АПП: на долю российских компаний приходится более 95% пивоваренного рынка РФ

Доля произведенного в России пива в общем объеме продаж пива на российском рынке составляет 95%, заявил «Ъ» исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов. Он отметил, что российские пивоваренные компании способны конкурировать с импортными производителями, а их производственные мощности — удовлетворить все потребности рынка.
Господин Мамонтов сослался на данные NielsenIQ (предоставляет данные о рынке розничной торговли), согласно которым с мая 2023 года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении — на 28%. Импорт пива в Россию, согласно информации ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), вырос в 2024 году на 18%. При этом, как отметил Вячеслав Мамонтов, участники рынка фиксируют проблемы ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей.
«Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений», — сказал «Ъ» господин Мамонтов.
Глава АПП считает, что следует усилить контроль за ввозимой продукцией и повысить конкурентоспособность отечественных производителей. По его мнению, увеличение размера ввозных пошлин на пивоваренную продукции из «недружественных стран» не окажет негативного влияния на рынок.
Ранее с инициативой повысить пошлины на ввоз в Россию напитков из «недружественных стран» выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ). Сейчас ввозная пошлина на пиво из недружественных стран составляет €0,1 за литр. По мнению ОПХ, до конца 2024 года ее стоит увеличить в 10 раз, до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр.
Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин оценивает импортное пиво».