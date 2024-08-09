АПП: на долю российских компаний приходится более 95% пивоваренного рынка РФ

Ранее с инициативой повысить пошлины на ввоз в Россию напитков из «недружественных стран» выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ). Сейчас ввозная пошлина на пиво из недружественных стран составляет €0,1 за литр. По мнению ОПХ, до конца 2024 года ее стоит увеличить в 10 раз, до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр.