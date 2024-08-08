Время решений: какие активы выбрать для инвестиций

По ее мнению, среди причин снижения индекса различные факторы. Во-первых, повышение налогов на доход для компаний с 20 до 25%. Во-вторых, оказали свое влияние плохие результаты «Газпрома», который все еще остается одной из самых популярных акций, и отказ компании от дивидендов. В-третьих, влиял, и продолжает влиять, фактор роста экономики России выше потенциала, более высокая инфляция, и, как следствие, более высокая ключевая ставка Банка России. В июле ЦБ повысил ставку с 16 до 18% годовых и дал сигнал о том, что в 2024 году может поднять ставку до 19−20%.