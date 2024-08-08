Время решений: какие активы выбрать для инвестиций

Индекс Мосбиржи после падения в начале июля ниже 3000 пунктов до 2880 пунктов возобновил рост и достиг 3050 пунктов. Но падение возобновилось с 26 июля, когда Банк России сообщил о решении повысить ключевую ставку с 16 до 18%.
По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артёма Аутлева, в текущих условиях многое будет зависеть от дальнейших действий и риторики ЦБ РФ. В среднесрочном прогнозе Банк России заложил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. В случае реализации этого сценария, рынок акций ждет дальнейшее снижение.
«Необходимо немного больше времени, чтобы понять, как очередное повышение ставки повлияло на инфляцию, какими темпами будет расти кредитование после роста ставки, частичной отмены льготной ипотеки и дальнейших ужесточений требований ЦБ к банкам», — считает он.
Аутлев подчеркнул, что на текущий момент по соотношению риск/доходность наиболее привлекательными активами являются корпоративные флоатеры и фонды денежного рынка. На данные инструменты высокая ключевая ставка оказывает позитивное влияние (приносит большую доходность инвестору).
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев обращает внимание, что в текущих условиях стоит говорить о сильном влиянии на индекс размещений, которые пройдут во втором полугодии. «Если их будет много, есть большая вероятность к концу года вернуться к верхней границе диапазона 3000−3300 пунктов, в котором индекс пребывал долгое время в прошлом году», — прогнозирует он.
По мнению Абелева, остаются перспективными короткие флоатеры у эмитентов в лице государства или с рейтингом не ниже BBB. Интересны депозиты, в некоторых госбанках приветственные накопительные депозиты составляют 20% годовых.
«Это все инвестиции на горизонте до полугода», — отметил он. Также, по оценке экономиста, все активы, связанные золотом, тоже представляют интерес. От физических слитков до золотых монет и заканчивая, например, золотыми облигациями, которые предлагают некоторые эмитенты.
«Привлекательность золота связана с ожиданием снижения ставки в США и ростом геополитической премии», — считает Абелев.
В целом, акции выглядят сильно перепроданными, но пока всё ещё рано говорить о начале покупок и, соответственно, перспективах, полагает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. «Мы видели отличные годовые отчёты таких компаний как ритейлер “Лента” и IT-профи ГК “Астра”. Но акции пока слабо реагируют на позитив», — пояснил он. Поэтому, по мнению экономиста, необходимо по-прежнему проявлять большую осмотрительность и благоразумие при принятии инвестиционных решений.
«Мы снизили прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2024 года до 3230 пунктов с 3540 из-за сильного ужесточения денежно-кредитной политики», — сообщила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Если не будет серьезной девальвации, то экспортноориентированному индексу Мосбиржи будет сложно конкурировать с облигациями и депозитами, особенно в условиях снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, полагает эксперт.
В случае ослабления рубля акции экспортеров и сам индекс вырастут. Если посмотреть на динамику долларового индекса РТС, который исключает фактор девальвации рубля, то исторически в условиях высоких ставок индекс РТС не растет.
«В этот раз ситуация в чем-то лучше, а в чем-то хуже», — отмечает Малых. В 2009, 2014 и 2022 году ставка ЦБ пребывала на пиковых уровнях лишь короткое время, сейчас же ЦБ обещает держать ее на повышенных уровнях длительное время. С другой стороны, тогда ситуация для акций осложнялась рецессионными тенденциями в экономике, а сейчас экономический рост будет сглаживать ситуацию, и компании по-прежнему будут зарабатывать неплохую прибыль и платить дивиденды.
«Поэтому и сильного провала на рынке акций причин ожидать также нет к концу года, хотя в ближайшие месяц-другой индекс Мосбиржи может в моменте опуститься до 2700 из-за высоких процентных ставок на долговом рынке, окончания дивидендного сезона, слабых валютных курсов и цен на сырьевые товары», — прогнозирует аналитик.
По ее мнению, на рынке акций лучше остальных могут смотреться компании с накопленной подушкой ликвидности, которая будет приносить им процентный доход — «Интер РАО», Мать и дитя, НЛМК, «Северсталь», «Лукойл».
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев до отметки 3800 пунктов и сохраняют «нейтральный» долгосрочный взгляд, краткосрочный при этом — «Позитивный». «Дивидендный сезон завершен. Предложение Минфина повысить налоги (включая налог на прибыль до 25% с 20%) уже в цене», — пояснила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.
Она назвала еще один драйвер в III квартале 2024 года: возможное ослабление рубля на 6−8% с 85 рублей за доллар, что поддержит экспортеров. «Следующим драйвером станет разворот ключевой ставки — ждем к началу следующего года», — сообщила она.
Согласно оценке БКС, по мультипликатору P/E рынок акций РФ остается дешевым и торгуется на уровне 4,3х — это дисконт 30% к историческим средним значениям. Целевой P/E рынка с учетом потенциала роста 31% — 5,6х, что на 8% ниже исторического среднего в 6,1х.
«Из секторов предпочитаем финансы и металлы с потенциалом роста 41% и 35%», — рассказала Анна Кокорева.
Российский фондовый рынок с мая остается нервным и пока не планирует возобновлять рост, — предупредила экономист, создатель проекта pro.finansy Ольга Гогаладзе.
По ее мнению, среди причин снижения индекса различные факторы. Во-первых, повышение налогов на доход для компаний с 20 до 25%. Во-вторых, оказали свое влияние плохие результаты «Газпрома», который все еще остается одной из самых популярных акций, и отказ компании от дивидендов. В-третьих, влиял, и продолжает влиять, фактор роста экономики России выше потенциала, более высокая инфляция, и, как следствие, более высокая ключевая ставка Банка России. В июле ЦБ повысил ставку с 16 до 18% годовых и дал сигнал о том, что в 2024 году может поднять ставку до 19−20%.
Гогаладзе указала, что в текущей ситуации могут быть интересны инструменты с меньшим рискам, который дают более предсказуемую доходность. Среди них:
● Депозиты в банках.
● Фонды ликвидности. Доходность по ним близка к ключевой ставке, но необходимо будет заплатить налог, что снизит итоговую доходность.
● Облигации с плавающим купоном. Он привязан к ключевой ставке. У корпоративных эмитентов таких облигаций есть премия, что дает доходность около 20% годовых.
● Облигации с фиксированным купоном и сроком погашения до 1 года. Такие облигации дают высокую доходность и не падают в цене так сильно, как долгосрочные облигации.
На рынок акций будет влиять политика Банка России. Гоголадзе назвала несколько сценариев развития событий:
- Если инфляция будет снижаться, снизится кредитование, экономика в целом покажет замедление (что достаточно маловероятно) — ЦБ уже в октябре сможет пересмотреть прогноз вниз и дать первый сигнал о снижении ключевой ставки до конца 2024 года. Это очень позитивный и очень маловероятный сценарий. В таком случае индекс Мосбиржи может на конец года составить 3500−3600 пунктов
- Если ситуация будет развиваться в рамках текущего прогноза ЦБ, нас ждет ставка 18% до конца 2024 года и постепенное снижение до 12−13% начиная с 1-го квартала 2025 года. Основной рост придется на конец III-IV кварталы и на конец года индекс Мосбиржи может быть около 3400 пунктов.
- Если ситуация с инфляцией снова выйдет из-под контроля, ЦБ может поднять ставку до 19−20% и снова дать жёсткий сигнал. На этом фоне мы увидим новый обвал в облигациях и акциях. Индекс Мосбиржи в таком случае покажет минус по итогам 2024 года.
По мнению экономиста, в каждом из трех случаев в портфеле стоит держать облигации. Особенное внимание заслуживают флоатеры и депозиты. «Акции в ближайшее время наименее интересны. Время для их покупок еще не пришло», — отметила Гоголадзе.
Иван Белов
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