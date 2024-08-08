Новый закон о финансовых пирамидах: что нужно знать

Полное название закона — о внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (в части привлечения инвестиций физических лиц).
Принятый закон, с одной стороны, запрещает кредитным потребительским кооперативам (КПК) и иным потребительским обществам привлекать средства физлиц, не являющихся пайщиками. “Почему это нужно было сделать — становится понятным, стоит только заглянуть в интернет. Многие “интернет-проекты”, являющиеся по сути финансовыми пирамидами, маскируются под КПК”, — пояснил Вениамин Каганов.
Поэтому, как он отметил, чтобы защитить интересы и средства граждан, принято решение формально оградить их от добросовестных участников рынка, прописав в законе запрет потребительским обществам привлекать средства физлиц, не являющихся пайщиками (юридически незащищенных). Для официальных КПК это не повлечет никакой упущенной выгоды: по сути, у граждан как был, так и остается механизм покупки пая.
“А вот реклама пирамид под видом КПК уже становится недостоверной. Главное, чтобы граждане об этом знали”, — подчеркнул Вениамин Каганов.
Остальные организации, нуждающиеся в привлечении средств физических лиц, после вступления в силу закона частично попадут под правовой режим, действующий для эмитентов ценных бумаг. То есть, взамен привлеченных средств они должны будут предоставлять гражданам ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законами о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах.
При этом данная норма не распространяется на случаи, когда средства физлиц привлекаются через финансовые организации (кредитные и некредитные), а также путем выпуска цифровых финансовых активов или совершения сделок по привлечению на финансовых или инвестиционных платформах, входящих в реестр Банка России.
Эксперт отметил, что уже многие знают, что пирамида — это проект по привлечению средств, в котором доход «вкладчикам» или «инвесторам» выплачивается за счет денег участников, вступивших в нее позднее. Вроде бы «предупрежден — значит, вооружен», но здесь это знание может сыграть злую шутку: люди надеются обмануть систему или что им просто повезет, и они успеют вывести свои приумноженные деньги.
«Удается это единицам, а теряют деньги десятки тысяч. Более того, в попытке отыграться часть из них вступает в новые пирамиды и тоже теряет средства. Поэтому более чёткое регулирование в этой сфере — это, безусловно, на благо», — заявил Вениамин Каганов.
Банк России по итогам 2023 года выявил 2944 субъекта с признаком финансовой пирамиды, в том числе в соцсетях и мессенджерах. По итогам первого квартала 2024 года регулятор зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, чем годом ранее в этот период. В первом полугодии 2024 года, по данным ЦБ РФ, их количество выросло в 1,5 раза, до 1 723.
Согласно экспертной оценке специалистов Банка России потенциальный ущерб от деятельности финансовых пирамид может составлять десятки миллиардов рублей (оценочно 35−37 млрд рублей), количество потенциальных пострадавших — более 100 тысяч человек, сообщается в пояснительной записке к закону.
Иван Белов
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