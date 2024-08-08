Новый закон о финансовых пирамидах: что нужно знать

Эксперт отметил, что уже многие знают, что пирамида — это проект по привлечению средств, в котором доход «вкладчикам» или «инвесторам» выплачивается за счет денег участников, вступивших в нее позднее. Вроде бы «предупрежден — значит, вооружен», но здесь это знание может сыграть злую шутку: люди надеются обмануть систему или что им просто повезет, и они успеют вывести свои приумноженные деньги.