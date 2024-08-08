Нефть и газ. Citi ждет Brent по $80−85

∙ Западные страховщики предоставили страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую нефть. Речь идет о West of England и American Club со штаб-квартирой в Люксембурге, а также норвежской Gard. Первые две застраховали суда, которые недавно перевозили партии Роснефти. Gard застраховала еще 10 танкеров. Западные страховщики могут участвовать в торговле российской нефтью только в том случае, если сделка осуществляется по цене ниже «потолка» в $60 за баррель. Однако источники Reuters объясняют, что страховщик требует от фрахтователя лишь подтвердить, что отгрузка осуществляется по цене ниже «потолка», но не требует включения фактических данных о цене где-либо в этом подтверждении. Страховщики не обязаны проверять цены сделок. Gard, West P&I и American Club заявили, что прекратят страховое покрытие, если появится информация о том, что подтверждение было неточным, а цена превысила $60 за баррель.