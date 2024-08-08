Нефть и газ. Citi ждет Brent по $80−85

Сегодня котировки остывают. Поддержка располагается в районе $76−77 за баррель.
Индикатор RSI рисует бычью дивергенцию.
Индекс доллара DXY демонстрирует слабость.
Фундаментальную поддержку нефти оказывают геополитическая ситуация в России и на Ближнем Востоке, приостановка добычи на крупном месторождении в Ливии, сокращение запасов нефти в США. Глобальную поддержку придает политика ОПЕК+ по сокращению поставок. Фундаментальный негатив — слабая динамика китайской экономики.
Текущие уровни Brent — зона покупателей. По цене ниже $79 за баррель США пополняют стратегический резерв.
Новостной фон
∙ Иран призывает Израиль согласиться на перемирие в секторе Газа. Появились намеки на дипломатическое разрешении ситуации на Ближнем Востоке.
∙ Запасы нефти в США снижаются 6-ю неделю подряд. Результат оказался хуже прогноза API и ожиданий рынка. При этом запасы бензина и дистиллятов подросли выросли на фоне оживления нефтепереработки. Запасы в Кушинге, Оклахома, выросли на 579 тыс. баррелей. Накануне EIA повысило прогноз потребления нефти в США на 2024 год.
∙ Западные страховщики предоставили страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую нефть. Речь идет о West of England и American Club со штаб-квартирой в Люксембурге, а также норвежской Gard. Первые две застраховали суда, которые недавно перевозили партии Роснефти. Gard застраховала еще 10 танкеров. Западные страховщики могут участвовать в торговле российской нефтью только в том случае, если сделка осуществляется по цене ниже «потолка» в $60 за баррель. Однако источники Reuters объясняют, что страховщик требует от фрахтователя лишь подтвердить, что отгрузка осуществляется по цене ниже «потолка», но не требует включения фактических данных о цене где-либо в этом подтверждении. Страховщики не обязаны проверять цены сделок. Gard, West P&I и American Club заявили, что прекратят страховое покрытие, если появится информация о том, что подтверждение было неточным, а цена превысила $60 за баррель.
∙ По мнению аналитиков Citi Research, цены на нефть могут вырасти до $80−85 за баррель.
∙ Главный прокурор Ливии приказал арестовать министра нефти. Накануне была приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении страны Шарара. Причина — протесты в указанном районе.
Фьючерсы на природный газ в США преодолели нисходящее сопротивление и подошли к 20-дневной скользящей средней — $2,125 за MMBtu.
RSI демонстрирует признаки бычьей дивергенции.
Рост цен произошел на фоне напряженности европейского рынка. Фьючерсы Dutch TTF превысили $450 за тыс. кубометров (т.е. поднялись выше $12 за MMBtu). Причина — рост геополитической напряженности. При этом вчера появились сообщения о том, что поставки Газпрома в Европу через Украину продолжаются.
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