Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

«Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) — в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) — в два раза ниже среднего по стране, воспитателям и няням (40,5 тысячи рублей), учителям (41,9 тысячи рублей) и мерчандайзерам (43,9 тысячи рублей)», — говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70−75 тысяч рублей. Помимо этих профессий в список с самыми низкими зарплатами вошли артист с доходом в 45,6 тысячи рублей, психолог (45,6 тысячи рублей), охранник (47,3 тысячи рублей), кассир-операционист (48,4 тысячи рублей) и другие.
«В целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации, либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса», — объяснили в сервисе.