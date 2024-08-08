Кредит под залог недвижимости. Банк запустил проект для премиум-клиентов

Кредит стал популярной банковской услугой, к тому же иногда без него не обойтись. Ипотека, крупное строительство или переезд — на это не так просто сходу собрать нужную сумму. Но проблема в том, что банки могут отказать в займе, который так необходим, если не увидят у заемщика надежного и ликвидного обеспечения. Теперь им может стать недвижимость.