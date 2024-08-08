Кредит под залог недвижимости. Банк запустил проект для премиум-клиентов

Кредит стал популярной банковской услугой, к тому же иногда без него не обойтись. Ипотека, крупное строительство или переезд — на это не так просто сходу собрать нужную сумму. Но проблема в том, что банки могут отказать в займе, который так необходим, если не увидят у заемщика надежного и ликвидного обеспечения. Теперь им может стать недвижимость.
С 8 августа Сбер запустил пилотный проект для премиальных клиентов — «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на Домклик с расширенным лимитом кредитных средств и открывает приём заявок. Теперь клиенты банка с пакетами услуг Sber Private banking и СберПервый смогут получить до 60 млн кредитных средств на любые цели под залог имеющейся недвижимости.
В качестве залога может быть принята квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж с земельным участком. В течение срока кредитования недвижимость остается в полной собственности клиента.
Кредит выдается на срок от одного года до 20 лет. Минимальный размер кредита составляет 10 млн рублей, максимальный — до 60 млн рублей, не более 60% от стоимости залога.
Первоначальный взнос и подтверждение дохода не потребуется.
Для отображения и применения специальных тарифов премиальным клиентам необходимо на сайте domclick.ru пройти авторизацию с использованием SberID. Дополнительную информацию клиенты смогут получить у клиентского менеджера.