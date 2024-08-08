Биржевые цены на газ в Европе обновили годовой максимум

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $454,6 за 1 тыс. куб. м, или €40,3120 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), до максимума с декабря прошлого года.
Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом газа через Украину на фоне сообщений о массированной атаке со стороны ВСУ на Курскую область.
Транзитная ветка по Украине через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда «Оператор ГТС Украины» сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
В четверг «Газпром» сообщил, что подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 37,3 млн куб. м в сутки на ГИС «Суджа», объем прокачки снижен на 5% по сравнению с уровнем среды. Накануне объем прокачки составил 39,4 млн куб. м, уменьшившись на 7% по сравнению с вторником (42,4 млн куб. м).