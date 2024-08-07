Принять для себя: суммы переводов между своими счетами выросли на 26−70%

Средняя сумма перевода между своими счетами (Me2Me) в разных банках выросла на 26−70% во II квартале 2024 года по сравнению с первым, выяснили «Известия». В ЦБ такой результат считают следствием вступления в силу закона, который отменил комиссии за подобные переводы на сумму до 30 млн рублей. И, например, заемщики с большими платежами (по той же ипотеке, которую взяли не в зарплатном банке) теперь пользуются именно переводами, а не снимают наличные, как делали это до 1 мая, желая сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с «битвой ставок» кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась как раз в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.
Как и что изменилось с 1 мая
Банки и их клиенты с нетерпением ждали 1 мая, когда вступил в силу закон, который позволил переводить деньги между своими счетами (Me2Me) в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Напомним, что ранее существовали более жесткие ограничения на такие операции. Так, в рамках Системы быстрых платежей (СБП) без комиссии можно было перевести 100 тыс. рублей в месяц. Свой потолок устанавливали и кредитные организации по собственным системам (например, 50 тыс. рублей в ряде банков).
Нововведение успели окрестить концом депозитного рабства, поскольку гражданам, чтобы избежать переплаты за комиссию, было выгоднее пополнять депозиты и накопительные счета в зарплатном банке. Регулятор ожидал увеличения конкуренции и объема переводов между своими счетами. Что и произошло.
Как показали данные за II квартал, наблюдался рекордный прирост как по объемам, так и по сумме переводов Me2Me. Но поскольку сам по себе рост объясняется притоком клиентов и их средств на депозиты на фоне высоких ставок, то участники рынка предлагают оперировать другими индикаторами. По мнению руководителя департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николая Волосевича, показательней ориентироваться на средний чек как индикатор качества таких переводов без учета специфики клиентской базы каждого банка.
И средняя сумма перевода также рекордно изменилась, показал опрос «Известий», проведенный среди кредитных организаций. В МТС Банке во II квартале 2024-го по сравнению с I кварталом она стала больше на 26%, сообщил вице-президент, руководитель кластера «Платежи и переводы» организации Кирилл Пальчун. В «Альфе», по словам Николая Волосевича, после 1 мая средний чек вырос на 35−45% в зависимости от конкретного месяца. При этом, в I квартале темпы прироста составляли куда более скромные 5−7%.
Пресс-служба банка «Русский стандарт» сообщила, что средний чек одного перевода во II квартале по сравнению с I увеличился на 53%, а относительно среднего показателя прошлого года — на 33%. А в ВТБ, следует из ответа пресс-службы банка, во II квартале по сравнению с I средний чек по входящим переводам вырос почти на 70%.
Почему резко выросли переводы самому себе
В ЦБ такую динамику связали именно с вступлением в силу нового закона.
«После введения с 1 мая 2024 года новых правил, позволяющих гражданам без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц, как и ожидалось, мы наблюдали заметный рост суммы таких операций в мае по сравнению с апрелем», — отмечается в ответе пресс-службы регулятора на запрос «Известий».
Большая часть представителей кредитных организаций и экспертов также полагают, что новый закон сыграл свою роль в значительном увеличении переводов Me2Me. Исключение составил «Сбер», в пресс-службе которого заявили, что никаких существенных изменений после 1 мая не почувствовали.
— Комиссия, которая была раньше за переводы самому себе, не являлась серьезным сдерживающим фактором для перевода денег между счетами в разных банках, — отметили в «Сбере».
Эту точку зрения поддержал и управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
— Это явление может быть и общим следствием повышения ставок, стимулирующим активность вкладчиков, — сказал эксперт.
Он пояснил, что средний размер вклада физлица в России значительно меньше 30 млн рублей, поэтому делать вывод о решающем влиянии увеличения лимита переводов без комиссии на средний чек достаточно сложно.
И в «Сбере» отметили, что некоторый приток средств на счета в банке после нововведения в том числе связан с предложениями с высокими ставками по сберегательным продуктам.
Кирилл Пальчун из МТС Банка предположил, что сыграла совокупность факторов.
— Основная причина перевода средств на свои счета в других банках — размещение на депозитах и накопительных счетах под промоставки. С ростом ключевой ставки банки массово запускают вклады с повышенными ставками для новых клиентов на несколько месяцев. И поскольку теперь переводить себе бесплатно можно большие суммы, клиенты, желающие воспользоваться промоставками, меняют банки с периодичностью в один-два месяца, — пояснил он.
Действительно, на июнь пришелся очередной всплеск повышения обещанной доходности банками на фоне ожидания увеличения ключевой ставки. Как следует из мониторинга ЦБ, за этот летний месяц максимальные ставки в крупнейших организациях выросли примерно на 1,5 п.п.
Про совокупность факторов сказал и президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов: с одной стороны, повышением обещанной доходности в связи с жесткой денежно-кредитной политикой, с другой — с введением послабления в виде увеличения лимита по переводам между своими счетами.
— Люди, имея средства на счетах, смогли воспользоваться новой опцией и переводить средства на нужный им счет, чтобы эти деньги приносили хороший доход, — подчеркнул эксперт.
Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин также отметил, что до 1 мая многие кредитные организации создавали барьеры для клиентов в виде лимитов на онлайн-операции, поэтому многим россиянам было проще и удобнее пролонгировать имеющийся депозит, даже по не самой выгодной ставке.
— С повышением лимитов описанная ситуация ушла в прошлое, а конкуренция за розничные пассивы сильно увеличилась, — прокомментировал он.
Как выиграли заемщики после 1 мая
Однако причиной резкого увеличения среднего перевода между своими счетами может быть не только, и даже не столько переток средств на депозиты.
— По нашим наблюдениям, основной причиной перевода больших сумм является потребность в погашении кредитов в других банках, — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Банка НОВИКОМ Евгений Гладилин.
Погашение кредитных обязательств в других банках находится на первом месте по востребованности (ее назвали 36% опрошенных) среди клиентов при исходящих переводах Me2Me, рассказали со ссылкой на собственный опрос в июне этого года в пресс-службе ВТБ.
— Данный вид переводов активно используется клиентами как для открытия вклада, так и для погашения ранее выданного кредита, — подтвердили в «Русском стандарте».
Причем там отметили, что после 1 мая при увеличении переводов между своими счетами наблюдалось снижение операций с наличными. Проще говоря, до вступления в силу нового закона многие заемщики, особенно имеющие несколько кредитов, в том числе ипотеку, чтобы избежать комиссии за внесение ежемесячного платежа, были вынуждены снимать средства в банкомате своего банка и вручную вносить в банкомат банка-кредитора. С увеличением лимита такая затратная по времени и усилиям процедура потеряла актуальность.
Погашение кредитов в отдельных случаях также стало удобнее, хотя эффект в данном случае не настолько массовый, как в случае с депозитами, согласился Иван Уклеин из «Эксперт РА».