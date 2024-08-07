Принять для себя: суммы переводов между своими счетами выросли на 26−70%

Средняя сумма перевода между своими счетами (Me2Me) в разных банках выросла на 26−70% во II квартале 2024 года по сравнению с первым, выяснили «Известия». В ЦБ такой результат считают следствием вступления в силу закона, который отменил комиссии за подобные переводы на сумму до 30 млн рублей. И, например, заемщики с большими платежами (по той же ипотеке, которую взяли не в зарплатном банке) теперь пользуются именно переводами, а не снимают наличные, как делали это до 1 мая, желая сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с «битвой ставок» кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась как раз в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.