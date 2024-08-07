Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать в два этапа

Так, каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. «Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную части, с учетом всех предыдущих индексаций. Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховую часть пенсии, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента», — отмечается в сообщении фонда.