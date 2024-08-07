Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать в два этапа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться Соцфондом ежегодно два раза в год, начиная с 1 февраля 2025 года она будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет только страховую часть. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.
В Соцфонде напомнили, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно.
Так, каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. «Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную части, с учетом всех предыдущих индексаций. Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховую часть пенсии, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента», — отмечается в сообщении фонда.
8 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.