Нефть. Заявления Saudi Aramco, прогнозы EIA и китайский импорт

Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности, просматривается бычья дивергенция.
Совокупность фундаментальных факторов также указывает на некоторую перепроданность актива — слабость доллара, ожидание военной атаки Ирана на Израиль, высокий спрос на топливо в США, сокращение поставок ОПЕК+, проблемы с добычей в Ливии. Негативом в этой череде факторов служат слабые статданные о динамике китайской экономики.
Новостной фон
∙ Израиль готовится к возможной атаке Ирана. США дали понять обеим странам, что конфликт на Ближнем Востоке не должен обостряться, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает возвращения Brent во 2-м полугодии к уровню $85−90 за баррель. Причина — сокращение мировых запасов нефти из-за политики ОПЕК+. Прогноз средней цены Brent на 2024 — $84 за баррель, на 2025 — $86 за баррель. EIA повысило свой прогноз спроса на нефть в США в 2024 году на 100 тыс. баррелей в сутки до 20,5 млн б/с. Прогноз роста мирового спроса остался без изменений, но прогноз потребления вырос на 1,1 млн б/с до 102,9 млн б/с.
∙ По прогнозу API, за неделю, закончившуюся 2 августа, запасы сырой нефти в США выросли на 0,18 млн баррелей. Это первый прирост за последние 6 недель, тем не менее он оказался незначительным и ниже ожиданий рынка в 0,85 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране поступят сегодня вечером от IEA.
∙ Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что рынок слишком бурно реагирует на плохие экономические новости, спрос на нефть остается высоким.
∙ Импорт Китаем сырой нефти в июле упал на 9% по сравнению с предыдущим месяцем.
∙ Карлос Слим, самый богатый человек Латинской Америки, воспользовался распродажей на фондовом рынке и увеличил свои доли в двух американских энергетических компаниях.
∙ Добыча нефти и газа в США снижается. Общий объем добычи сырой нефти и конденсата в 48 нижних штатах в мае составил в среднем 11,0 млн б/с по сравнению с 10,6 млн б/с в том же месяце прошлого года. Причина — снижение цен на нефть с пиковых значений середины 2022 года.
∙ Минэнерго США заявило о желании закупить до 3,5 млн баррелей нефти с поставкой в январе 2025 года для пополнения стратегического резерва.
Фьючерсы на природный газ в США оттолкнулись от верхней границы нижнего блока консолидации и пытаются преодолеть нисходящее сопротивление.
Согласно краткоcрочному прогнозу EIA, после очень жаркого июля, в августе на большей части территории США установится более мягкая погода, что снизит потребление природного газа. Потребление для выработки электроэнергии в августе составит в среднем 46 млрд. куб. футов/д., что на 2% ниже, чем в июле. Ожидается, что цена Henry Hub останется ниже $2,50 за MMBtu вплоть до октября. С ноября по март сезонный рост потребления для отопления помещений выведет среднюю цену на уровень $3,1 за MMBtu.
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