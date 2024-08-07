Нефть. Заявления Saudi Aramco, прогнозы EIA и китайский импорт

Согласно краткоcрочному прогнозу EIA, после очень жаркого июля, в августе на большей части территории США установится более мягкая погода, что снизит потребление природного газа. Потребление для выработки электроэнергии в августе составит в среднем 46 млрд. куб. футов/д., что на 2% ниже, чем в июле. Ожидается, что цена Henry Hub останется ниже $2,50 за MMBtu вплоть до октября. С ноября по март сезонный рост потребления для отопления помещений выведет среднюю цену на уровень $3,1 за MMBtu.