Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чем смысл покупки облигаций и где их можно приобрести

Облигация — это консервативный, то есть, менее рисковый инструмент, который позволяет снижать риски при инвестировании. Обычно, когда человек хочет сохранить консервативность своего портфеля, он покупает именно облигации. Зачем используется этот инструмент Финансам Mail рассказала к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Источник: Freepik

Облигации могут быть государственные — и здесь востребованы облигации федерального займа (ОФЗ).

Сейчас можно купить эти облигации с высокой ставкой купонного дохода — 15−18%. Причем, это и облигации со сроком погашения до десяти лет, замечает эксперт.

Также существуют корпоративные облигации. Это те облигации, которые выпускают компании.

Обычно компании, которые себя зарекомендовали на рынке, могут начать выпускать облигации.

Чтобы купить облигации, надо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в банке или инвестиционной компании. Это можно сделать легко через мобильное приложение банка.

Экономист рекомендует клиентам открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), чтобы иметь возможность получить налоговый вычет по ИИС.

И далее через приложение банка пополнить счет денежными средствами, а затем на них можно купить ценные бумаги.

«Впрочем, лучше на начальном этапе изучить возможности и начать все же с ОФЗ. Так как по ним уровень риска ниже обычно, чем по корпоративным облигациям», — разъяснила Мария Ермилова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева