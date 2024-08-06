В чем смысл покупки облигаций и где их можно приобрести

Облигация — это консервативный, то есть, менее рисковый инструмент, который позволяет снижать риски при инвестировании. Обычно, когда человек хочет сохранить консервативность своего портфеля, он покупает именно облигации. Зачем используется этот инструмент Финансам Mail рассказала к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.