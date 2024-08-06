В чем смысл покупки облигаций и где их можно приобрести

Облигации могут быть государственные — и здесь востребованы облигации федерального займа (ОФЗ).
Сейчас можно купить эти облигации с высокой ставкой купонного дохода — 15−18%. Причем, это и облигации со сроком погашения до десяти лет, замечает эксперт.
Обычно компании, которые себя зарекомендовали на рынке, могут начать выпускать облигации.
Чтобы купить облигации, надо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в банке или инвестиционной компании. Это можно сделать легко через мобильное приложение банка.
Экономист рекомендует клиентам открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), чтобы иметь возможность получить налоговый вычет по ИИС.
И далее через приложение банка пополнить счет денежными средствами, а затем на них можно купить ценные бумаги.
«Впрочем, лучше на начальном этапе изучить возможности и начать все же с ОФЗ. Так как по ним уровень риска ниже обычно, чем по корпоративным облигациям», — разъяснила Мария Ермилова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева