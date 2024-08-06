Рынок акций Японии резко вырос после падения накануне

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также показывают коррекционный рост. Южнокорейский Kospi поднимался на 4%. Тайваньский фондовый индекс Taiex, который в понедельник пережил самое сильное падение в истории, восстановился на 4%. Акции автопроизводителя Honda выросли более чем на 15%, акции производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron — также на 15%.
Другие биржи Азиатско-Тихоокеанского региона растут незначительно. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, Shanghai Composite растет на 0,04%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%,
Падавшие накануне криптовалюты тоже демонстрируют рост. Биткойн вырос на 2,5%, до $55 765. Ethereum вырос на 2,4%, до $2496. Цена декабрьского фьючерса на золото растет на 0,24%, до $2450,3 за тройскую унцию.
По данным Bloomberg, сегодня, 6 августа, чиновники из Банка Японии, а также японских Министерства финансов и Агентства финансовых услуг проведут трехстороннюю встречу, чтобы обсудить ситуацию на международных рынках.
5 августа во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов. Причиной стала глобальная распродажа акций, начавшаяся после решения ЦБ Японии повысить ключевую ставку с 0−0,1% до 0,25%. Ведущие европейские индексы снижались в пределах 2%. На этом фоне российский рынок также продолжил снижение.
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