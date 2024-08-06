Рынок акций Японии резко вырос после падения накануне

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также показывают коррекционный рост. Южнокорейский Kospi поднимался на 4%. Тайваньский фондовый индекс Taiex, который в понедельник пережил самое сильное падение в истории, восстановился на 4%. Акции автопроизводителя Honda выросли более чем на 15%, акции производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron — также на 15%.