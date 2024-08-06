Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить лимитом

В законопроекте также устанавливается требования к договору о предоставлении рассрочки. В нем должна быть прописана не цена приобретаемого товара, а «размер издержек оператора сервиса рассрочки», то есть в том числе дополнительные комиссии, если они есть. Там также должны указываться количество, размер и периодичность платежей за приобретаемый в рассрочку товар и ответственность клиента за неуплату. Просрочкой будет считаться то, что не заплатил потребитель для «возмещения издержек оператора рассрочки». Размер штрафов за неисполнение договора не должен превышать 20% от суммы просрочки. Оператор рассрочки будет не вправе взимать с клиента вознаграждение за предоставление услуг или плату за использование рассрочки. Задолженность клиентов по договорам рассрочки нельзя будет продавать по цессии так же, как кредитные долги.